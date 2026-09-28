En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Voces Institucionales

Así es la experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

Puertas Abiertas invita a recorrer las cocinas de McDonald’s para descubrir cómo se prepara el menú más famoso del mundo, resolver dudas y comprobar de primera mano sus altos estándares de calidad, higiene y seguridad alimentaria. Desde su lanzamiento, más de 15 millones de personas ya participaron de la iniciativa en América Latina y el Caribe.

28/09/2026 | 12:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

FOTO: La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

FOTO: La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

FOTO: La experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Durante un recorrido de aproximadamente 20 minutos, cualquier persona que lo solicite, puede observar cómo se almacenan y manipulan los ingredientes, cómo se prepara cada pedido y qué controles se aplican diariamente en los restaurantes. También pueden conocer la procedencia de los principales ingredientes, conversar con los equipos y resolver sus inquietudes.

Puertas Abiertas está disponible para todas las personas y puede solicitarse directamente en el mostrador. La realización del recorrido está sujeta a la disponibilidad del equipo y a la dinámica de cada restaurante, especialmente durante los horarios de mayor actividad.

En Argentina, durante 2025 se realizaron 36.179 recorridos de Puertas Abiertas, acercando a miles de personas a las cocinas de McDonald’s para conocer de primera mano sus procesos y estándares.

La transparencia también implica brindar información sobre los productos y las decisiones que forman parte de la propuesta de McDonald’s. En Argentina, el 100% de los huevos frescos utilizados son libres de jaula y el 100% del café de McCafé cuenta con certificación Rainforest Alliance.

A nivel regional, en estos últimos tres años, más de 874.000 personas ya evaluaron Puertas Abiertas a través de una encuesta posterior a la visita: más del 98% afirmó que su percepción sobre la marca McDonald’s mejoró ampliamente, y el 99% calificó el recorrido como excelente o muy bueno.

“La transparencia es un compromiso diario que asumimos abriendo nuestras cocinas a todos. Queremos escuchar, responder y permitir que cada visitante conozca de primera mano el cuidado y los estándares detrás de su menú preferido”, afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Para conocer más sobre Puertas Abiertas, se puede visitar arcosdorados.com o consultar en el restaurante McDonald’s más cercano.

Lo más visto

Marcas y Productos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf