Así es la experiencia que permite conocer las cocinas de McDonald’s por dentro

Durante un recorrido de aproximadamente 20 minutos, cualquier persona que lo solicite, puede observar cómo se almacenan y manipulan los ingredientes, cómo se prepara cada pedido y qué controles se aplican diariamente en los restaurantes. También pueden conocer la procedencia de los principales ingredientes, conversar con los equipos y resolver sus inquietudes.

Puertas Abiertas está disponible para todas las personas y puede solicitarse directamente en el mostrador. La realización del recorrido está sujeta a la disponibilidad del equipo y a la dinámica de cada restaurante, especialmente durante los horarios de mayor actividad.

En Argentina, durante 2025 se realizaron 36.179 recorridos de Puertas Abiertas, acercando a miles de personas a las cocinas de McDonald’s para conocer de primera mano sus procesos y estándares.

La transparencia también implica brindar información sobre los productos y las decisiones que forman parte de la propuesta de McDonald’s. En Argentina, el 100% de los huevos frescos utilizados son libres de jaula y el 100% del café de McCafé cuenta con certificación Rainforest Alliance.

A nivel regional, en estos últimos tres años, más de 874.000 personas ya evaluaron Puertas Abiertas a través de una encuesta posterior a la visita: más del 98% afirmó que su percepción sobre la marca McDonald’s mejoró ampliamente, y el 99% calificó el recorrido como excelente o muy bueno.

“La transparencia es un compromiso diario que asumimos abriendo nuestras cocinas a todos. Queremos escuchar, responder y permitir que cada visitante conozca de primera mano el cuidado y los estándares detrás de su menú preferido”, afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.