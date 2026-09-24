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Un estudio de la UNC encontró más compras a domicilio en las zonas periféricas

La investigación analizó cerca de 100.000 entregas y observó que los hogares de áreas alejadas realizan, en promedio, más pedidos. La distancia a los comercios, posible explicación.

24/09/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Federico Albarenque Por Federico Albarenque

Los hogares de las zonas periféricas realizan, en promedio, más compras con entrega a domicilio que los ubicados cerca de las áreas comerciales. Así lo señala una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que analizó cerca de 100.000 entregas.

Al comentar los resultados en Cadena 3, se planteó una posible explicación: la distancia que separa a esos hogares de los comercios. 

Para quienes viven cerca de un centro comercial, comprar directamente en el local puede resultar más sencillo. En cambio, quienes deben trasladarse desde barrios más alejados pueden optar por hacer un pedido por teléfono o internet y recibirlo en su casa.

El dato también alimenta el debate sobre cómo se distribuyen los servicios y la actividad comercial. En Córdoba y sus alrededores hay distintos polos gastronómicos y comerciales, entre ellos los del Cerro de las Rosas, barrio General Paz, la zona sur y Villa Allende. 

La relación entre la ubicación de esos centros y los hábitos de compra es uno de los aspectos a considerar al pensar la ciudad y sus desplazamientos.

Lectura rápida

¿Qué tipo de compras realizan más los hogares periféricos? Los hogares de las zonas periféricas realizan más compras con entrega a domicilio.

¿Quién realizó la investigación sobre las entregas? La investigación fue realizada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

¿Cuántas entregas se analizaron en la investigación? Se analizaron cerca de 100.000 entregas.

¿Dónde se ubican los polos comerciales mencionados? Los polos comerciales se encuentran en Córdoba y sus alrededores, incluyendo el Cerro de las Rosas, barrio General Paz, la zona sur y Villa Allende.

¿Por qué optan por la entrega a domicilio los hogares periféricos? Optan por la entrega a domicilio debido a la distancia que los separa de los comercios.

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