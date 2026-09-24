Hernán Lacunza y su candidatura presidencial: "Ahora hay que agarrar la pala y reconstruir"

Hernán Lacunza confirmó su intención de competir por la Presidencia de la Nación y explicó en Cadena 3 Rosario por qué decidió lanzarse con tanta anticipación. "Mientras otros miden la temperatura del agua, nosotros ya estamos adentro de la pileta", afirmó el exministro de Economía de Mauricio Macri.

El dirigente sostuvo que busca instalar una alternativa dentro del espacio liberal y republicano. "Creo que hay que presentar a la sociedad alternativas, opciones, ideas, voces nuevas", planteó. Y agregó: "Es bueno que se empiecen a conocer otras propuestas porque, como todo país, esta economía, esta sociedad tiene luces y sombras".

Lacunza también se diferenció de quienes promueven un acercamiento entre sectores del PRO y La Libertad Avanza. "Creo que lo mejor para el país es tener una alternativa liberal, republicana", señaló. Según explicó, su objetivo es evitar que la alternativa política quede limitada a un enfrentamiento entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Consultado sobre el argumento oficialista de que algunas candidaturas opositoras podrían terminar favoreciendo al kirchnerismo, respondió: "Me parece que es filosóficamente pobre: no aspiremos a nada mejor por la duda de que gane algo peor". En esa línea, defendió la competencia electoral y sostuvo: "Somos liberales, ¿qué quiere decir? Que haya competencia, que haya libertad de expresión, de propuesta".

El exfuncionario también cuestionó el rumbo de la economía y planteó que, a su entender, después de la etapa de ajuste debe comenzar otra instancia. "La obra de la motosierra fue necesaria en un momento porque era un Estado fallido. No digo que fuera fácil, pero ya pasó", sostuvo. Y agregó: "Ahora hay que agarrar la pala y reconstruir un Estado que pueda brindar servicios públicos".

Al referirse a la situación del empleo en Rosario, Lacunza atribuyó el escenario a las características del modelo económico nacional. "El modelo económico que propone el Gobierno nacional desprecia a la industria", afirmó. Según sostuvo, existe "un desarrollo desparejo entre sectores que le va muy bien y sectores que le va muy mal".

En relación con la situación de las familias endeudadas, propuso una mayor intervención estatal en materia de regulación y protección al consumidor. "Hay un rol del Estado en este caso para decir: ojo, las tasas que te están cobrando", explicó. Y planteó que el objetivo no debería ser fijar las tasas, sino evitar que quienes toman créditos sean perjudicados por condiciones que no comprenden.

Tras la reunión con Pullaro y consultado sobre si su candidatura es un "globo de ensayo", Lacunza fue tajante: "Yo no estoy acá especulando". Y cerró con una definición sobre su proyecto político: "Si hay auditorio para estas ideas, si hay gente y el día de mañana votantes, eso es todo lo que necesitamos".

Entrevista de Alberto Lotuf.