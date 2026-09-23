El escenario más temido de las PASO: Patricia Bullrich vs. Javier Milei

Por Pablo Sirvén

La posibilidad de que Javier Milei y Patricia Bullrich se enfrenten en una interna de La Libertad Avanza todavía pertenece al terreno de las hipótesis. Pero la discusión sobre el futuro de las PASO le da a esa conjetura una importancia política concreta: si las primarias se mantienen, existiría una vía electoral para disputar la candidatura presidencial dentro del oficialismo.

Eliminar o volver a suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias requiere una ley. Como se trata de una modificación de las reglas electorales, el Congreso necesita la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. No alcanza con reunir la mayoría de quienes estén presentes en la sesión. Sin esos números, las PASO seguirían en pie.

Para la oposición, las primarias suelen ofrecer una forma de resolver disputas entre sectores. El peronismo, atravesado por las diferencias entre el kirchnerismo y el espacio de Axel Kicillof, tiene motivos para prestar atención a esa herramienta. En un oficialismo, en cambio, la candidatura a la reelección del presidente suele darse por descontada. Que Milei haya expresado su intención de continuar hasta 2031 si recibe el respaldo de los votantes refuerza esa expectativa.

La pregunta aparece cuando se mira hacia dentro de La Libertad Avanza. Bullrich se desmarcó recientemente del Ejecutivo al cuestionar cambios vinculados con asignaciones en el proyecto de presupuesto. También dejó una frase abierta a interpretaciones sobre su futuro: "Voy a estar donde sirva. El que tiene que reelegir es el proyecto". La senadora puso el énfasis en la continuidad del proyecto político, sin mencionar en esa definición una candidatura específica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nada de eso equivale a anunciar que competirá con Milei. Las diferencias públicas pueden formar parte de una negociación dentro del oficialismo y también se menciona la posibilidad de que integre una fórmula como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, sus declaraciones impiden dar por cerrado su lugar en el próximo armado electoral.

Si Bullrich decidiera presentarse en una primaria presidencial de La Libertad Avanza, el Presidente tendría que disputar una candidatura que hoy parece reservada para él. Esa elección podría atraer votantes interesados en definir el rumbo del oficialismo, incluidos algunos que después eligieran a otra fuerza en la elección general. El resultado de una interna abierta, por lo tanto, sería difícil de anticipar.

También hay un argumento a favor de asumir ese riesgo: una competencia convocante podría darle mayor visibilidad y volumen electoral a La Libertad Avanza. Pero ese beneficio solo existiría si el espacio lograra atravesar la disputa sin una ruptura y si quien perdiera aceptara el resultado. Son condiciones que ninguna especulación puede garantizar de antemano.

Bullrich tiene una trayectoria de cambios partidarios y experiencia en disputas políticas. Esas características alimentan la hipótesis de un desafío, aunque no la convierten en una decisión tomada. Por ahora, el dato decisivo es otro: mientras las PASO sigan vigentes, Milei deberá contemplar que la candidatura a su reelección podría tener un competidor dentro de su propio espacio. La película recién empieza y su primera escena se juega en el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-