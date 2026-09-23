Conmoción en Rosario: dio a luz en un patrullero tres horas después de haber consumido cocaína

Una mujer de 24 años dio a luz a una beba dentro de un patrullero mientras era trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en el norte del Gran Rosario. El parto ocurrió este martes cerca de las 20. Según la información médica difundida, la madre habría consumido cocaína unas tres horas antes.

Personal del Comando Radioeléctrico que recorría la zona en moto encontró a la mujer, que se encuentra en situación de calle. Al advertir que estaba por dar a luz, los agentes solicitaron un móvil para trasladarla al hospital. El nacimiento se produjo durante el trayecto.

La recién nacida pesó 1,9 kilos y nació con 36 semanas de gestación. Permanece internada en neonatología. Las autoridades sanitarias provinciales informaron que está en buen estado general y no necesita oxígeno suplementario.

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Los profesionales que atendieron a la madre señalaron que no contaba con documentación que acreditara controles durante el embarazo. La información disponible tampoco incluye resultados de estudios toxicológicos de la beba.

Organismos de protección de la niñez intervendrán para seguir la situación de la recién nacida. Todavía se define si el caso quedará a cargo del servicio local de Rosario o del área provincial. Según la información difundida hasta el momento, la Fiscalía no tomó intervención penal.

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Informe de Agustín Dadamio.