Demoraron a un docente por una denuncia de acoso de tres adolescentes
El profesor, de 53 años, permaneció varias horas en la Comisaría 2ª y luego recuperó la libertad. La Fiscalía dispuso una restricción de acercamiento y Educación inició un sumario administrativo.
22/09/2026 | 22:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El profesor, de 53 años, permaneció varias horas en la Comisaría 2ª y luego recuperó la libertad.
Un docente de 53 años del colegio “Domingo Faustino Sarmiento”, el histórico ex Nacional N.º 1 de Rosario, fue demorado este martes a partir de una denuncia por presunto acoso realizada por tres adolescentes de 17 años.
El profesor permaneció durante varias horas en la Comisaría 2ª mientras se desarrollaban las primeras actuaciones del caso. Posteriormente, la fiscal Florencia Vergili, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dispuso que recuperara la libertad con formación de causa.
Como medida cautelar, se estableció además una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las adolescentes denunciantes y de la escuela, ubicada en 9 de Julio al 80.
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La investigación penal se encuentra en una etapa inicial y deberá avanzar ahora con la producción de pruebas y otras medidas que disponga la Fiscalía para determinar las circunstancias de lo denunciado.
En paralelo, el Ministerio de Educación de Santa Fe abrió un sumario administrativo para investigar la actuación del docente dentro del ámbito escolar.
Lectura rápida
¿Quién fue demorado? Un docente de 53 años del colegio “Domingo Faustino Sarmiento”.
¿Por qué fue demorado? Por una denuncia de presunto acoso realizada por tres adolescentes de 17 años.
¿Qué medidas se tomaron? Se estableció una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las denunciantes y de la escuela.
¿Quién está a cargo de la investigación? La fiscal Florencia Vergili del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
¿Qué acción tomó el Ministerio de Educación? Abrió un sumario administrativo para investigar la actuación del docente.