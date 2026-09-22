Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas que compiten por la representación nacional

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina oficializó la nómina de cuatro películas preseleccionadas para representar al país en la 99ª entrega de los Premios Oscar. La producción elegida intentará acceder a la lista oficial de nominadas dentro de la categoría Mejor Película Internacional.

La preselección destaca por su diversidad narrativa y conceptual, abarcando desde el terror sobrenatural y la adaptación teatral hasta documentales con fuerte impronta histórica y social:

El Partido: documental codirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el emblemático cruce futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, analizando su significación sociopolítica tras la Guerra de Malvinas.

La Virgen de la Tosquera: dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de la escritora Mariana Enríquez combinando terror, iniciación adolescente y violencia. Tuvo su paso por el Festival de Sundance y también representará al país en los Premios Goya.

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Nuestra Tierra: obra documental de Lucrecia Martel que aborda el juicio por el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar para visibilizar las tensiones territoriales que enfrentan los pueblos originarios.

Parque Lezama: largometraje dirigido por Juan José Campanella que traslada al cine la obra teatral de Herb Gardner, bajo las actuaciones protagónicas de Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

La película ganadora será anunciada de manera oficial el próximo lunes 28 de septiembre a las 18:00. A partir de allí, el título seleccionado ingresará a la fase de evaluación de la Academia de Hollywood para aspirar a un lugar en la nómina definitiva.