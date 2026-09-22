Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas que compiten por la representación nacional
La Academia de Cine anunció las producciones preseleccionadas para la 99ª edición de los premios. El próximo 28 de septiembre se definirá el filme que buscará la nominación internacional.
22/09/2026 | 11:57Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina oficializó la nómina de cuatro películas preseleccionadas para representar al país en la 99ª entrega de los Premios Oscar. La producción elegida intentará acceder a la lista oficial de nominadas dentro de la categoría Mejor Película Internacional.
La preselección destaca por su diversidad narrativa y conceptual, abarcando desde el terror sobrenatural y la adaptación teatral hasta documentales con fuerte impronta histórica y social:
El Partido: documental codirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el emblemático cruce futbolístico entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, analizando su significación sociopolítica tras la Guerra de Malvinas.
La Virgen de la Tosquera: dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat, adapta relatos de la escritora Mariana Enríquez combinando terror, iniciación adolescente y violencia. Tuvo su paso por el Festival de Sundance y también representará al país en los Premios Goya.
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Nuestra Tierra: obra documental de Lucrecia Martel que aborda el juicio por el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar para visibilizar las tensiones territoriales que enfrentan los pueblos originarios.
Parque Lezama: largometraje dirigido por Juan José Campanella que traslada al cine la obra teatral de Herb Gardner, bajo las actuaciones protagónicas de Luis Brandoni y Eduardo Blanco.
La película ganadora será anunciada de manera oficial el próximo lunes 28 de septiembre a las 18:00. A partir de allí, el título seleccionado ingresará a la fase de evaluación de la Academia de Hollywood para aspirar a un lugar en la nómina definitiva.
Lectura rápida
¿Qué se oficializó? La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció cuatro películas preseleccionadas para los Premios Oscar.
¿Quiénes son los directores de las películas? Los directores son Juan Cabral, Santiago Franco, Laura Casabé, Lucrecia Martel y Juan José Campanella.
¿Cuándo se anunciará la película ganadora? La película ganadora será anunciada el lunes 28 de septiembre a las 18:00.
¿Dónde se llevará a cabo la evaluación de la película seleccionada? La evaluación se realizará en la Academia de Hollywood.
¿Por qué es importante esta preselección? Es relevante por su diversidad narrativa y conceptual y la representación del cine argentino en el ámbito internacional.