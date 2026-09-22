Rumbo a Córdoba: parten seis nuevos cazas F-16 desde Dinamarca para la Fuerza Aérea

La segunda tanda de seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos por Argentina partirá este martes desde Dinamarca con destino final al Área Material Río Cuarto, en la localidad cordobesa de Las Higueras.

Con este envío, la Fuerza Aérea Argentina completará la recepción de 12 de las 24 unidades compradas al Gobierno danés.

La formación que despega del país europeo está compuesta por cuatro monoplazas (F-16AM) y dos biplazas (F-16BM), una distribución inversa al primer lote recibido en diciembre de 2025.

El vuelo de traslado —denominado "ferry"— incluirá escalas técnicas en Zaragoza (España), Islas Canarias y el norte de Brasil, con un arribo estimado a Córdoba entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan.

El operativo despliega un complejo sostén logístico que incluye el acompañamiento de un Boeing 737 ("Islas Malvinas") y un KC-130H Hércules ("Puerto Argentino") de la flota nacional, sumado a la reabastecimiento en vuelo sobre el océano Atlántico a cargo de aviones KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

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Las unidades se sumarán a la infraestructura de Las Higueras, donde ya se realizan tareas de adaptación, mantenimiento y adiestramiento de personal.

El acuerdo histórico con Dinamarca, firmado en abril de 2024 por U$S 301,2 millones y respaldado por EE. UU., contempla un total de 16 monoplazas, 8 biplazas, simuladores, motores y repuestos para devolverle al país la capacidad de interceptación supersónica tras el retiro de los Mirage en 2015.