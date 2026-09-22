Video: llevó la camiseta de Central al Coloso en los Suramericanos, le pegaron y se la robaron
El hecho ocurrió durante el partido que disputaron Argentina y Venezuela en la cancha de Newell´s por el certamen internacional. La agresión al joven se dio en la tribuna Maxi Rodríguez. En la nota, las imágenes del violento ataque.
22/09/2026 | 08:42Redacción Cadena 3
FOTO: Captura del video del ataque al joven en la tribuna de la cancha de Newell's.
Un hecho de violencia se registró durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el marco del partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Venezuela disputado en el estadio de Newell’s Old Boys, en Rosario.
Un grupo de hinchas rojinegros que se encontraba en la tribuna Maxi Rodríguez advirtió que un joven llevaba puesta una camiseta de Rosario Central debajo de un buzo.
Los hinchas lo confrontaron, le pegaron y lo obligaron a quitarse la camiseta de Central para luego entregársela.
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Video. Llevó la camiseta de Central al Coloso en los Suramericanos, le pegaron y se la robaron
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en los Juegos Suramericanos?
Se registró un hecho de violencia durante un partido de fútbol.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Hinchas rojinegros y un joven que llevaba una camiseta de Rosario Central.
¿Cuándo tuvo lugar el incidente?
Durante el partido entre Argentina y Venezuela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En el estadio de Newell’s Old Boys, en Rosario.
¿Cómo se desarrolló la situación?
Los hinchas confrontaron al joven, le pegaron y le quitaron la camiseta de Central.