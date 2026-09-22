FOTO: Captura del video del ataque al joven en la tribuna de la cancha de Newell's.

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Un hecho de violencia se registró durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el marco del partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Venezuela disputado en el estadio de Newell’s Old Boys, en Rosario.

Un grupo de hinchas rojinegros que se encontraba en la tribuna Maxi Rodríguez advirtió que un joven llevaba puesta una camiseta de Rosario Central debajo de un buzo.

Los hinchas lo confrontaron, le pegaron y lo obligaron a quitarse la camiseta de Central para luego entregársela.

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Video. Llevó la camiseta de Central al Coloso en los Suramericanos, le pegaron y se la robaron Cadena 3 Rosario Episodios

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