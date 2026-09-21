Thiago Cardozo habló antes de viajar con Uruguay y dejó dudas sobre su presencia en el clásico
El arquero de Belgrano fue convocado por Diego Forlán para la gira de la selección uruguaya por Asia y habló en exclusiva con Cadena 3 en el aeropuerto de Córdoba antes de subirse al avión.
21/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Cardozo, en el aeropuerto de Córdoba (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)
-
Audio. Thiago Cardozo, a Cadena 3 antes de viajar con Uruguay: "Lo buscaba hace tiempo"
La Cadena del Gol
El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, habló en exclusiva con Cadena 3 en el aeropuerto de Córdoba antes de viajar para sumarse a la selección de Uruguay, que realizará una gira por Asia.
“Estoy feliz. Es algo que estaba buscando hace mucho tiempo. Es un largo viaje, pero estoy muy contento”, expresó el arquero tras recibir la convocatoria.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Cardozo también destacó el respaldo de los hinchas de Belgrano luego del triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto este domingo, donde fue titular.
“Belgrano y toda su gente se lo merecen. El apoyo ayer fue increíble”, sostuvo.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Passerini lo dio vuelta sobre el final y Belgrano le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto
El delantero "Pirata" marcó el gol agónico del triunfo a los 95 minutos, y el conjunto local se quedó con el duelo cordobés.
/Fin Código Embebido/
Su relación con Diego Forlán
El entrenador de Uruguay es el emblemático Diego Forlán, con quien Cardozo compartió equipo y también tuvo como técnico durante su paso por Peñarol.
“Con Diego fuimos compañeros y lo tuve de entrenador en Peñarol. Es una figura muy importante en Uruguay; ojalá que venga con éxito”, señaló.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Thiago Cardozo fue convocado a la selección de Uruguay y se perdería el clásico cordobés
El arquero de Belgrano figura en la lista de citados del elenco dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA. El Talleres-Belgrano es el 4 de octubre, en plena gira "charrúa" por Asia.
/Fin Código Embebido/
¿Llega al clásico con Talleres?
La gira de Uruguay coincide con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, previsto para el domingo 4 de octubre, por lo que Cardozo fue consultado sobre sus posibilidades de estar presente.
“Vamos a ver. Igual, está Manu Vicentini”, respondió el arquero, dejando su apoyo y abierta la posibilidad de que su compañero ocupe el arco del “Pirata” en caso de que no pueda estar.
Entrevista de Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Quién es Thiago Cardozo? Es el arquero de Belgrano que fue convocado para la selección de Uruguay.
¿Qué expresó Cardozo sobre su convocatoria? Manifestó que está feliz y que es algo que buscaba hace tiempo.
¿Con quién tiene una relación profesional Cardozo? Con Diego Forlán, quien es el entrenador de Uruguay y fue su compañero y técnico en Peñarol.
¿Cuándo es el clásico entre Talleres y Belgrano? Está previsto para el domingo 4 de octubre.
¿Qué dijo Cardozo sobre su participación en el clásico? Mencionó que podría no estar presente, pero confía en que Manu Vicentini podría ocupar su lugar.