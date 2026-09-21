Thiago Cardozo habló antes de viajar con Uruguay y dejó dudas sobre su presencia en el clásico

El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, habló en exclusiva con Cadena 3 en el aeropuerto de Córdoba antes de viajar para sumarse a la selección de Uruguay, que realizará una gira por Asia.

“Estoy feliz. Es algo que estaba buscando hace mucho tiempo. Es un largo viaje, pero estoy muy contento”, expresó el arquero tras recibir la convocatoria.

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Cardozo también destacó el respaldo de los hinchas de Belgrano luego del triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto este domingo, donde fue titular.

“Belgrano y toda su gente se lo merecen. El apoyo ayer fue increíble”, sostuvo.

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Su relación con Diego Forlán

El entrenador de Uruguay es el emblemático Diego Forlán, con quien Cardozo compartió equipo y también tuvo como técnico durante su paso por Peñarol.

“Con Diego fuimos compañeros y lo tuve de entrenador en Peñarol. Es una figura muy importante en Uruguay; ojalá que venga con éxito”, señaló.

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¿Llega al clásico con Talleres?

La gira de Uruguay coincide con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, previsto para el domingo 4 de octubre, por lo que Cardozo fue consultado sobre sus posibilidades de estar presente.

“Vamos a ver. Igual, está Manu Vicentini”, respondió el arquero, dejando su apoyo y abierta la posibilidad de que su compañero ocupe el arco del “Pirata” en caso de que no pueda estar.

Entrevista de Fernando Barrionuevo