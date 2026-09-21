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Thiago Cardozo habló antes de viajar con Uruguay y dejó dudas sobre su presencia en el clásico

El arquero de Belgrano fue convocado por Diego Forlán para la gira de la selección uruguaya por Asia y habló en exclusiva con Cadena 3 en el aeropuerto de Córdoba antes de subirse al avión.

21/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3

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Thiago Cardozo, en el aeropuerto de Córdoba (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

FOTO: Thiago Cardozo, en el aeropuerto de Córdoba (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

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  1.

    Audio. Thiago Cardozo, a Cadena 3 antes de viajar con Uruguay: "Lo buscaba hace tiempo"

    La Cadena del Gol

    Episodios

El arquero de Belgrano, Thiago Cardozo, habló en exclusiva con Cadena 3 en el aeropuerto de Córdoba antes de viajar para sumarse a la selección de Uruguay, que realizará una gira por Asia.

“Estoy feliz. Es algo que estaba buscando hace mucho tiempo. Es un largo viaje, pero estoy muy contento”, expresó el arquero tras recibir la convocatoria.

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Cardozo también destacó el respaldo de los hinchas de Belgrano luego del triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto este domingo, donde fue titular.

Belgrano y toda su gente se lo merecen. El apoyo ayer fue increíble”, sostuvo.

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Su relación con Diego Forlán

El entrenador de Uruguay es el emblemático Diego Forlán, con quien Cardozo compartió equipo y también tuvo como técnico durante su paso por Peñarol.

“Con Diego fuimos compañeros y lo tuve de entrenador en Peñarol. Es una figura muy importante en Uruguay; ojalá que venga con éxito”, señaló.

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¿Llega al clásico con Talleres?

La gira de Uruguay coincide con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, previsto para el domingo 4 de octubre, por lo que Cardozo fue consultado sobre sus posibilidades de estar presente.

“Vamos a ver. Igual, está Manu Vicentini”, respondió el arquero, dejando su apoyo y abierta la posibilidad de que su compañero ocupe el arco del “Pirata” en caso de que no pueda estar.

Entrevista de Fernando Barrionuevo

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Cardozo? Es el arquero de Belgrano que fue convocado para la selección de Uruguay.

¿Qué expresó Cardozo sobre su convocatoria? Manifestó que está feliz y que es algo que buscaba hace tiempo.

¿Con quién tiene una relación profesional Cardozo? Con Diego Forlán, quien es el entrenador de Uruguay y fue su compañero y técnico en Peñarol.

¿Cuándo es el clásico entre Talleres y Belgrano? Está previsto para el domingo 4 de octubre.

¿Qué dijo Cardozo sobre su participación en el clásico? Mencionó que podría no estar presente, pero confía en que Manu Vicentini podría ocupar su lugar.

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