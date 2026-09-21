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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Salta presenta una temperatura máxima de 24° y mínima de 8°. El cielo se mantendrá con pocas nubes y vientos moderados desde el este. Se espera buena visibilidad.

21/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de pocas nubes, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se encuentra en 24°. La humedad es del 67%, lo que genera una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad del 67% y la visibilidad de 10000 metros permitirán disfrutar de un día agradable. El viento, que sopla a 6 m/s, podría generar una leve brisa, especialmente en las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el martes 22 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 25 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 33°, con pocas nubes.

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