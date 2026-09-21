Incendio en Villa Santa Rita: fallece una jubilada ciega de 84 años en su hogar
Una mujer ciega, de 84 años, perdió la vida en un incendio en su vivienda en Villa Santa Rita, donde se encontraba con una familiar, de 83 años, que sufrió una crisis de angustia.
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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Este lunes, una jubilada de 84 años falleció a causa de un incendio que se desató en su hogar, ubicado en el barrio porteño de Villa Santa Rita.
Según información proporcionada por el SAME a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima era una mujer ciega que se encontraba en compañía de una familiar, de 83 años, quien sufrió una crisis de angustia durante el incidente.
El siniestro tuvo lugar en una vivienda de dos pisos situada en avenida César Díaz 3202, entre Cuenca y Campana, donde se presentaron efectivos de Bomberos de la Ciudad para controlar la situación.
Las autoridades informaron que el foco ígneo ya no estaba activo y que no se detectó humo en el lugar, lo que sugiere que el incendio fue rápidamente controlado.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Santa Rita?
Un incendio en una vivienda resultó en la muerte de una jubilada de 84 años.
¿Quién era la víctima?
La víctima era una mujer ciega de 84 años.
¿Con quién se encontraba?
Estaba acompañada por una familiar de 83 años que sufrió una crisis de angustia.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho ocurrió en una casa en avenida César Díaz 3202, Villa Santa Rita.
¿Cuál fue el estado del incendio?
El foco ígneo no estaba activo y no se detectó humo en el lugar.
[Fuente: Noticias Argentinas]