En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Incendio en Villa Santa Rita: fallece una jubilada ciega de 84 años en su hogar

Una mujer ciega, de 84 años, perdió la vida en un incendio en su vivienda en Villa Santa Rita, donde se encontraba con una familiar, de 83 años, que sufrió una crisis de angustia.

21/09/2026 | 15:06Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Incendio en Villa Santa Rita: fallece una jubilada ciega de 84 años en su hogar

FOTO: Incendio en Villa Santa Rita: fallece una jubilada ciega de 84 años en su hogar

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Este lunes, una jubilada de 84 años falleció a causa de un incendio que se desató en su hogar, ubicado en el barrio porteño de Villa Santa Rita.

Según información proporcionada por el SAME a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima era una mujer ciega que se encontraba en compañía de una familiar, de 83 años, quien sufrió una crisis de angustia durante el incidente.

El siniestro tuvo lugar en una vivienda de dos pisos situada en avenida César Díaz 3202, entre Cuenca y Campana, donde se presentaron efectivos de Bomberos de la Ciudad para controlar la situación.

Las autoridades informaron que el foco ígneo ya no estaba activo y que no se detectó humo en el lugar, lo que sugiere que el incendio fue rápidamente controlado.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Santa Rita?
Un incendio en una vivienda resultó en la muerte de una jubilada de 84 años.

¿Quién era la víctima?
La víctima era una mujer ciega de 84 años.

¿Con quién se encontraba?
Estaba acompañada por una familiar de 83 años que sufrió una crisis de angustia.

¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho ocurrió en una casa en avenida César Díaz 3202, Villa Santa Rita.

¿Cuál fue el estado del incendio?
El foco ígneo no estaba activo y no se detectó humo en el lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf