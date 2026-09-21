Luis de la Fuente amplía su contrato con la selección española hasta 2032: "Aquí soy feliz"

FOTO: Luis de la Fuente extendió su contrato con la selección española hasta 2032.

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la renovación del contrato de su director técnico, Luis de la Fuente, por un periodo de seis años más, hasta 2032. En este contexto, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó que el objetivo es establecer "un proyecto de estabilidad y confianza".

En el anuncio oficial, se subrayó que la decisión de extender el contrato fue unánime entre los miembros de la junta directiva, y se produce justo dos meses después de que España se consagrara campeona en el Mundial de la FIFA, un torneo que se llevó a cabo en conjunto con Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección española venció a Argentina.

La renovación hasta 2032 está motivada por la intención de enfocar los esfuerzos en las dos próximas EURO (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Al explicar su decisión de continuar al mando de la selección, Luis de la Fuente comentó: "Firmo una renovación porque aquí soy feliz; siento la RFEF como mi casa; como mi otra familia y, como me gusta estar cerca de mis seres queridos, quiero seguir. Me ha encantado estar aquí, solo quería y quiero seguir en la Real Federación Española de Fútbol por muchos años más".

Por su parte, Rafael Louzán se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado: "Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo, que nos llevará más allá de 2030. La verdad es que una tercera estrella le quedaría de película; así que intentaremos, con Luis al frente, alcanzar esa estrella".

Logros de España desde la llegada de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, oriundo de Haro, La Rioja, asumió el cargo de director técnico de la selección española en 2022. Un año después, logró el primer título de su ciclo al consagrarse campeón de la UEFA Nations League 2023, tras vencer a Croacia en Róterdam por penales (5-4) después de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

El 14 de julio de 2024, La Furia Roja se proclamó campeón de Europa tras derrotar a Inglaterra en la final de Berlín, completando un torneo perfecto con pleno de victorias, y sumando su cuarta Eurocopa al palmarés.

Finalmente, el 19 de julio de 2026, exactamente once años después de que De la Fuente conquistara su primer título con la selección —el Europeo sub-19 de 2015—, España se proclamó campeona del mundo al vencer 1-0 a Argentina en Nueva Jersey. Este partido marcó su número 50 al frente de la selección mayor y llevó al equipo a obtener su segunda estrella mundial.