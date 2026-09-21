Dramático momento en Carlos Paz: una pantalla cayó sobre bailarinas durante un certamen

FOTO: El momento en que se desploma la pantalla gigante. (Captura de video)

Una pantalla cayó sobre un grupo de bailarinas durante el certamen The Summit Argentina, en el teatro Acuario de Villa Carlos Paz. El episodio obligó a suspender la competencia y las afectadas fueron trasladadas a un hospital.

La historia, cuya autoría no pudo identificarse en la captura disponible, indicó que el incidente ocurrió a mitad del encuentro.

"Ellas fueron asistidas inmediatamente y trasladadas al hospital para ser atendidas. Gracias a Dios, ya están bien y fuera de peligro", expresó el texto. La publicación no precisa cuántas participantes fueron alcanzadas por la estructura, sus edades ni las lesiones que sufrieron.

El relato describió la pantalla como una estructura compuesta por placas "muy pesadas" y advirtió sobre la gravedad que podría haber tenido su caída. "Podría haber sido muchísimo peor", señala.

También hubo preocupación porque durante la mañana habían bailado niños y niñas. En ese contexto, quien publicó la historia cuestionó las condiciones de seguridad del evento y calificó lo ocurrido como "una negligencia muy grave".

"Fueron momentos de muchísima angustia y preocupación para todos los que estábamos ahí", agrega el mensaje, que mencionó la presencia de bailarines y familias en la competencia.

La publicación terminó con un pedido para que se revisen las condiciones de seguridad y se adopten medidas que eviten otro episodio similar.

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