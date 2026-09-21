Cuenta DNI permite pagar el transporte público con QR: así funciona la nueva opción

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Cuenta DNI ha lanzado una nueva funcionalidad que permite realizar pagos en el transporte público a través de un código QR generado desde la aplicación. Esta herramienta ofrece la posibilidad de abonar pasajes en subtes y colectivos habilitados sin la necesidad de usar tarjetas físicas o de realizar recargas previas, ya que el monto se deduce directamente del saldo disponible en la cuenta.

La nueva función está al alcance de los casi 11 millones de usuarios de la billetera digital de Banco Provincia, según información de la Agencia Noticias Argentinas. Actualmente, el sistema está operativo en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en diversas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluyen servicios de jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Entre las líneas nacionales habilitadas se encuentran las 19, 33, 45, 49, 57, 59, 60, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 136, 148, 153, 159, 160, 163, 166 y 168. También están disponibles las líneas nacionales 180, 182, 193, 194 y 195. Además, este sistema se está integrando progresivamente a varios servicios provinciales y municipales.

La opción de pago con QR también se puede utilizar en colectivos de varias ciudades bonaerenses, como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, entre otras.

Cómo pagar el transporte con el QR de Cuenta DNI

Para realizar el pago, el usuario debe ingresar a Cuenta DNI y seleccionar la opción "Pagar viaje con QR", que se encuentra dentro del apartado "Más opciones". Luego, el usuario debe generar el código QR desde su teléfono y acercarlo al lector habilitado al momento de viajar, esperando la confirmación de la operación.

El pago se efectúa directamente con el dinero disponible en la cuenta, eliminando la necesidad de cargar saldo previamente en una tarjeta para utilizar esta modalidad. Sin embargo, Banco Provincia ha señalado que el débito puede no aparecer de inmediato en los movimientos de la cuenta, reflejándose dentro de las 72 horas posteriores al pago.

Los usuarios también pueden configurar "Pagar viaje con QR" como uno de los accesos directos en la pantalla principal de Cuenta DNI mediante el ícono del lápiz. La incorporación del QR se suma a la opción de pago mediante NFC, ampliando así las alternativas disponibles para usar el celular como medio de pago en el transporte público.