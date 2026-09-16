Adiviná: en qué provincia rinde más ir al súper

Por Adrián Simioni

En Neuquén, un salario bruto promedio del sector privado registrado equivale a 35,8 canastas de supermercado. En La Rioja, apenas alcanza para 13,2. La diferencia es de 2,7 veces y muestra hasta qué punto el lugar de trabajo y el nivel de ingresos condicionan algo tan cotidiano como llenar el changuito.

La comparación surge de cruzar un estudio de la Universidad de San Andrés sobre millones de precios electrónicos recopilados por la Secretaría de Comercio de la Nación con un relevamiento de Politikon sobre salarios privados registrados por provincia. El resultado ofrece una aproximación a las diferencias territoriales del poder de compra, aunque tiene límites: considera remuneraciones brutas y una canasta de artículos de supermercado, que incluye alimentos y productos de tocador. No representa el costo completo de vivir en cada lugar.

El primer dato llamativo aparece en las góndolas. La Pampa tiene la canasta más cara, un 8,1% por encima del promedio nacional; Chaco, la más barata, un 4,5% por debajo. Comprar esa misma selección de productos cuesta alrededor de un 13% más en una provincia que en la otra.

La Patagonia presenta, en términos generales, precios más elevados. Pero el mapa también desarma algunas percepciones habituales: la Ciudad de Buenos Aires, asociada con un costo de vida alto, tiene una canasta de supermercado un 1,6% más barata que la media. Córdoba se ubica un 1,7% por debajo.

Formosa y Misiones, en cambio, aparecen con precios superiores al promedio. Eso ayuda a entender que los menores ingresos de una población no garantizan productos más accesibles. La logística, las distancias, el volumen de ventas y la disponibilidad de producción local son factores que intervienen en la formación de esos precios. Transportar mercadería hacia un mercado grande permite distribuir el costo entre más unidades; contar con proveedores cercanos también puede reducirlo.

Sin embargo, el orden cambia cuando se incorpora el salario. Neuquén encabeza la capacidad de compra, mientras que CABA y el conurbano bonaerense permiten adquirir unas 28 canastas con una remuneración promedio. En estos dos últimos casos, la combinación de ingresos relativamente altos y precios inferiores a la media mejora el resultado.

Córdoba muestra la contracara: tener una canasta algo más barata no le alcanza para compensar su nivel salarial. Frente a las 22 canastas del promedio nacional, el sueldo privado registrado cordobés equivale a menos de 18. Santa Fe también queda por debajo, con 19,8. En La Pampa, la combinación de precios elevados y salarios relativamente bajos reduce esa capacidad a unas 17 canastas.

Estas diferencias tienen consecuencias que exceden la comparación entre trabajadores. La jubilación mínima y otras prestaciones de monto uniforme compran cantidades distintas según el lugar de residencia. Un mismo ingreso nominal encuentra un supermercado más exigente en La Pampa que en Chaco. La igualdad del monto, por lo tanto, convive con una desigualdad concreta en su rendimiento.

El mapa también aporta elementos para discutir la distribución de recursos públicos. Un esquema de coparticipación que lleva cerca de cuatro décadas sin modificarse merece ser examinado a la luz de las diferencias económicas entre provincias. El liderazgo de Neuquén en poder de compra vuelve pertinente preguntar cómo se relacionan las transferencias por habitante con las condiciones de cada territorio.

Algo parecido ocurre con los subsidios. CABA y el conurbano aparecen entre las zonas donde más rinde el salario privado formal y, a la vez, recibieron durante décadas fuertes subsidios financiados por el conjunto del país. Esa coexistencia plantea una discusión sobre las prioridades territoriales del gasto. El promedio salarial no describe la situación de todos los habitantes, pero aporta un dato relevante para evaluar esos criterios.

Catamarca ofrece otro contraste significativo. Allí, el salario promedio equivale a 18,7 canastas: supera a Córdoba y tiene una capacidad de compra aproximadamente un 42% mayor que en La Rioja.

La comparación incorpora una discusión sobre las decisiones productivas de ambos gobiernos. Catamarca impulsa la minería, mientras que la gestión de Quintela en La Rioja mantiene una orientación contraria y recurre a la emisión de bonos. Los números, por sí solos, no permiten determinar cuánto de la brecha responde a cada política, pero sí invitan a evaluar sus resultados sobre los ingresos.

La lectura exige, finalmente, reconocer los vacíos estadísticos. Los salarios registrados dejan afuera al empleo informal, señalado en torno al 40%, y no permiten conocer los ingresos de profesionales independientes, trabajadores de oficio, cuentapropistas o empresarios. El relevamiento de supermercados tampoco abarca todo el comercio, especialmente el que opera fuera de los registros.

Con esas limitaciones, el cruce ofrece una conclusión relevante: la accesibilidad del supermercado depende de la relación entre los precios y los ingresos. Neuquén lidera esa comparación para el trabajador privado registrado promedio. Córdoba, aun con góndolas algo más baratas, queda rezagada. El desafío que expone el changuito también está escrito en el recibo de sueldo.