Almorzaba con sus hijos de 6 y 11 años y murió atragantada en Sumampa
La víctima tenía 30 años. Sus pequeños desesperados buscaron auxilio en la calle, pero nada se pudo hacer.
16/09/2026 | 11:45Redacción Cadena 3
FOTO: Vanina Soledad Sosa, tenía 30 años.
Una joven madre de 30 años murió en la localidad de Sumampa, departamento de Quebrachos, tras atragantarse con comida durante un almuerzo familiar en su vivienda.
Pese al rápido auxilio de un vecino y el esfuerzo del personal médico que la asistió, la mujer no logró sobrevivir.
El episodio se registró alrededor de las 13.30, cuando la víctima, identificada como Vanina Soledad Sosa, almorzaba junto a sus dos hijos de 6 y 11 años.
En ese momento, un alimento le obstruyó por completo las vías respiratorias. Ante la desesperante emergencia, los pequeños corrieron hacia la calle para pedir ayuda a los gritos.
Un vecino de la zona escuchó los reclamos de auxilio, ingresó al domicilio y, al advertir la gravedad del cuadro, decidió trasladar a la mujer de urgencia en su vehículo particular hacia el hospital local de Sumampa.
Al ingresar en estado crítico, el equipo de salud le practicó maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, tras varios minutos de intentos por reanimarla, los profesionales médicos constataron su deceso.
En el caso tomaron intervención efectivos de la Comisaría Comunitaria N°33 de Sumampa.
Las actuaciones policiales e investigativas quedaron labradas de manera preventiva a la espera de la certificación médica oficial para el posterior cierre judicial del expediente, caratulado en primera instancia como muerte natural.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Sumampa? Una joven madre de 30 años murió tras atragantarse con comida durante un almuerzo familiar.
¿Quién era la víctima? La víctima fue identificada como Vanina Soledad Sosa.
¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio se registró alrededor de las 13.30.
¿Dónde ocurrió el hecho? Ocurrió en la vivienda de la víctima en Sumampa, departamento de Quebrachos.
¿Cómo intentaron ayudarla? Un vecino la trasladó de urgencia al hospital local, donde el equipo médico intentó reanimarla, pero no tuvo éxito.
¿Por qué se inició una investigación? Se realizaron actuaciones policiales e investigativas a la espera de la certificación médica oficial para el cierre del expediente.