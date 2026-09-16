En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Almorzaba con sus hijos de 6 y 11 años y murió atragantada en Sumampa

La víctima tenía 30 años. Sus pequeños desesperados buscaron auxilio en la calle, pero nada se pudo hacer.

16/09/2026 | 11:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Santiago del Estero

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vanina Soledad Sosa, tenía 30 años.

FOTO: Vanina Soledad Sosa, tenía 30 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una joven madre de 30 años murió en la localidad de Sumampa, departamento de Quebrachos, tras atragantarse con comida durante un almuerzo familiar en su vivienda. 

Pese al rápido auxilio de un vecino y el esfuerzo del personal médico que la asistió, la mujer no logró sobrevivir.

El episodio se registró alrededor de las 13.30, cuando la víctima, identificada como Vanina Soledad Sosa, almorzaba junto a sus dos hijos de 6 y 11 años. 

En ese momento, un alimento le obstruyó por completo las vías respiratorias. Ante la desesperante emergencia, los pequeños corrieron hacia la calle para pedir ayuda a los gritos.

Un vecino de la zona escuchó los reclamos de auxilio, ingresó al domicilio y, al advertir la gravedad del cuadro, decidió trasladar a la mujer de urgencia en su vehículo particular hacia el hospital local de Sumampa.

Al ingresar en estado crítico, el equipo de salud le practicó maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, tras varios minutos de intentos por reanimarla, los profesionales médicos constataron su deceso.

En el caso tomaron intervención efectivos de la Comisaría Comunitaria N°33 de Sumampa

Las actuaciones policiales e investigativas quedaron labradas de manera preventiva a la espera de la certificación médica oficial para el posterior cierre judicial del expediente, caratulado en primera instancia como muerte natural.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Sumampa? Una joven madre de 30 años murió tras atragantarse con comida durante un almuerzo familiar.

¿Quién era la víctima? La víctima fue identificada como Vanina Soledad Sosa.

¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio se registró alrededor de las 13.30.

¿Dónde ocurrió el hecho? Ocurrió en la vivienda de la víctima en Sumampa, departamento de Quebrachos.

¿Cómo intentaron ayudarla? Un vecino la trasladó de urgencia al hospital local, donde el equipo médico intentó reanimarla, pero no tuvo éxito.

¿Por qué se inició una investigación? Se realizaron actuaciones policiales e investigativas a la espera de la certificación médica oficial para el cierre del expediente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf