Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 16 de septiembre

El mercado cambiario argentino sigue mostrando valores dispares en cuanto a la cotización del dólar. Este miércoles 16 de septiembre, las distintas modalidades de cambio reflejan un amplio espectro que va desde el dólar oficial hasta el dólar blue, y otros tipos menos comunes como el dólar CCL y el dólar cripto.

El dólar oficial, que es el tipo de cambio regulado por el Banco Central, tiene un valor de 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta, valores actualizados el 15 de septiembre a las 18:00.

En contraposición, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, se encuentra a 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta, con datos recientes de las 20:56. La diferencia significativa entre el dólar oficial y el blue se ha mantenido como un tema candente para los argentinos, especialmente para quienes requieren divisas para comercio o ahorro.

Por otro lado, el dólar mayorista se sitúa en un valor de 1.497,5 pesos para la compra y 1.506,5 pesos para la venta, lo que indica que se mueve de forma más estable, fijado a las 15:47 del mismo día. Esta cotización es relevante para las operaciones comerciales mayoristas e interbancarias.

El dólar CCL o contado con liquidación, que permite a los inversores eludir las restricciones cambiarias, tiene un costo de 1.593,3 pesos para la compra y 1.594,6 pesos para la venta. Este mecanismo se ha vuelto necesario para quienes buscan operar a nivel internacional.

Además, existe el dólar cripto que se maneja a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, con precios que rondan los 1.589,59 pesos de compra y 1.593,7 pesos de venta. Este tipo de cambio ha ido ganando popularidad debido a la búsqueda de alternativas frente a la inflación y el cepo cambiario.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se encuentra en valores que oscilan entre 1.924 pesos para la compra y 1.989 pesos para la venta, lo que muestra un costo superior al de los otros tipos de cambio. Esta diferencia se debe a la imposición de un impuesto adicional correspondiente a las transacciones realizadas fuera del país.

Las variaciones en las cotizaciones del dólar en Argentina son influenciadas por diversos factores, incluyendo la oferta y la demanda local, la política económica del gobierno, y aspectos internacionales como la situación financiera en Estados Unidos y la volatilidad en los mercados. En este contexto, el dólar se convierte en un termómetro de la economía, reflejando no solo la confianza de los consumidores y ahorristas, sino también las proyecciones a futuro sobre la economía argentina.