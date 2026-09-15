Passerini compartió un acto en La Plata con Kicillof y Alak: críticas al gobierno de Javier Milei

FOTO: El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, junto a su par platense y al gobernador bonaerense.

El intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, participó este martes el acto de clausura del III Congreso Federal e Internacional de Juventudes realizado en la ciudad de La Plata, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente anfitrión, Julio Alak, quien lo declaró Huésped de Honor.

Dicha cumbre, que en sus dos ediciones previas tuvo lugar en la capital cordobesa, reunió durante el 14 y 15 de septiembre a delegaciones de jóvenes provenientes de 20 provincias argentinas.

El encuentro fue impulsado por la Municipalidad platense en articulación con el Gobierno de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

En ese marco, los dirigentes destacaron la importancia de articular políticas públicas que integren las demandas y la visión de las nuevas generaciones en la agenda de gestión.

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Durante su discurso en el Pasaje Dardo Rocha, Passerini conmemoró los 50 años de "La Noche de los Lápices" y los ocho años del fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota, recordando su decisión de transformar aquel hito trágico en una política de Estado con la creación del Boleto Educativo Gratuito.

El jefe comunal cordobés enfatizó la necesidad de revalorizar la memoria histórica y defender la educación pública frente a los desafíos que plantea la realidad nacional.

Asimismo, remarcó el lazo universitario que hermana a las ciudades de Córdoba y La Plata, señalando los perjuicios que provocan en ambas comunidades las decisiones del Gobierno central.

El intendente alertó sobre las principales problemáticas que enfrentan las juventudes, entre las que destacó la incertidumbre laboral, los dilemas de salud mental y el avance de los consumos problemáticos.

En ese sentido, ponderó el rol del Consejo Federal de Intendentes, que integra junto a su par platense, posicionando a las gestiones locales y provinciales como garantes de contención para proteger los derechos ciudadanos.

Passerini sostuvo que, en contextos adversos, resulta indispensable propiciar instancias de diálogo sincero y trabajo conjunto para atenuar el impacto social de la crisis en la población.

En forma previa al cierre, las autoridades de ambas municipalidades firmaron un convenio de cooperación enfocado en la promoción y protección de los derechos humanos y las juventudes.

La iniciativa busca intercambiar programas y buenas prácticas para hacer frente a las problemáticas de salud mental y las adicciones mediante una presencia comunitaria activa.

De la rúbrica, participaron también el secretario de Participación Ciudadana y Juventud cordobés, Juan Domingo Viola, y el secretario de Gobierno platense, Guillermo Cara.

Por su parte, Julio Alak elogió la actitud de Passerini al proponer a La Plata como sede para dar continuidad a este encuentro federal, luego de que el Estado nacional dejara de financiar la iniciativa.

Como símbolo de hermandad entre ambas jurisdicciones, el jefe municipal bonaerense le entregó a Passerini un histórico tratado de paz y amistad, rememorando el acuerdo firmado en el pasado por el gobernador cordobés Juan Bautista Bustos y el bonaerense Manuel Dorrego.

La jornada concluyó con el compromiso compartido de defender la educación pública, los derechos conquistados y la integración federal.