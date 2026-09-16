Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 40%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur-suroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 40%, lo que contribuirá a un clima agradable durante el día. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima variado. Para el jueves 17 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El viernes 18, las temperaturas oscilarán entre 16° y 26°, con nubes dispersas. El sábado 19 se espera un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 18° y máximas de 29°, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 20, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con cielo despejado.