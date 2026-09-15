Susana Giménez anunció que no regresará a la televisión en 2026

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La reconocida figura de la televisión argentina, Susana Giménez, ha confirmado que no regresará a la televisión en 2026 y que aún no tiene una fecha definida para su vuelta. Durante una entrevista, la diva habló por primera vez sobre los avances de su esperado proyecto autobiográfico.

En declaraciones a Intrusos (América TV), Susana reveló que "por ahora, este año no" volverá a la pantalla chica, ya que se encuentra trabajando en un proyecto audiovisual. Aunque mencionó una "película" autobiográfica, algunos medios han informado sobre la posibilidad de que se trate de una serie de ocho episodios, según ha indicado la Agencia Noticias Argentinas.

La diva aclaró: "No, por ahora no. Por este año no, porque tengo que hacer un documental que voy a hacer y después empezar la película". Además, añadió que "la semana que viene tengo que filmar la película, eso es muy largo", refiriéndose a la lista de proyectos pendientes que tiene.

En este contexto, Susana aseguró que la película que narrará su vida y trayectoria incluirá la "verdad" completa. Sin embargo, aclaró que "todavía no" ha elegido a las actrices que interpretarán su historia.

Susana habló sobre su relación con otras figuras del espectáculo

Al ser consultada sobre su amistad con Mirtha Legrand, Susana reveló que recientemente mantuvo comunicación con ella: "Le mandé 700 mensajes, que era una súper Chiqui, que iba a salir perfecta. Todo el amor que le tengo y la admiración, ella lo sabe. La amo con toda mi alma".

Asimismo, hizo referencia a Moria Casán, el éxito de su serie biográfica y su relación: "Y ya sé, ahora está tranquila, exitosa. La entiendo y siempre nos hemos querido, nunca tuvimos un sin y no, yo nunca le contesté a las cosas que me decía, pero bueno, pero la entiendo".

Por último, Susana se refirió a su experiencia con el humorista Jorge Porcel: "Porcel era bastante, era más o menos con las chicas, con nosotros no porque no teníamos más remedio, era un amor, pero con las chicas era bravito, muchas veces bajaban llorando del escenario y esas cosas".

Agencia NA