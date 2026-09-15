Wanda Nara lanza su reality show en Disney+: detalles de su estreno y contenido

La reconocida empresaria y conductora Wanda Nara ha confirmado que tendrá su propio reality show en la plataforma Disney+, a través de una publicación en sus redes sociales. Este nuevo proyecto audiovisual, titulado "Lo querías. Lo tenés", ofrecerá una mirada íntima sobre los diversos aspectos de su vida, incluyendo su vida amorosa, su carrera y los escándalos que la han rodeado.

Se ha revelado que la serie constará de seis episodios, que ya comenzaron a grabarse en locaciones de Italia, Argentina y Uruguay, con la producción prevista para continuar en los próximos meses. En el videoclip compartido por la empresaria y la cuenta oficial de Disney Latinoamérica, se puede ver a Wanda luciendo un look de "mujer de negocios" mientras se dirige a firmar el contrato. Sin embargo, el momento cobra un giro inesperado cuando, en lugar de utilizar una lapicera, opta por firmar con un labial de su propia marca.

La plataforma Disney+ expresó su entusiasmo por el proyecto, manifestando: "Nos entusiasma muchísimo compartir este proyecto con vos y empezar juntos esta nueva aventura. Qué lindo tenerte con nosotros", según lo compartido por Wanda en sus redes sociales.

¿Cuándo se estrena la serie?

Aún no se ha confirmado una fecha específica para el estreno, aunque Disney+ ha anunciado que el lanzamiento será "muy pronto" y estará disponible exclusivamente en su plataforma. La producción corre a cargo de Komodo Studio, y promete mostrar un lado de Wanda Nara que el público no ha visto antes, abarcando no solo su faceta mediática, sino también su rol como madre y empresaria.