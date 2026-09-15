Nvidia y su CEO, Jensen Huang, abogan por la autorregulación de la inteligencia artificial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, se pronunció en contra de la necesidad de regulaciones estrictas para la inteligencia artificial (IA) durante su intervención en la conferencia Dreamforce de Salesforce. Huang argumentó que la IA no es una forma de "mente alienígena", sino simplemente un conjunto de hardware y software creado por humanos. Por lo tanto, considera que la seguridad de estos sistemas debe ser gestionada por las empresas que los desarrollan, en lugar de depender de nuevas leyes.

Huang enfatizó que "la seguridad es un problema de ingeniería, no un problema legal". En sus palabras, "estamos desarrollando software y sistemas computacionales, y aunque son complejos, siguen siendo sistemas computacionales". Esta perspectiva sugiere que la responsabilidad de la seguridad recae en los desarrolladores y en la capacidad del mercado para regularse a sí mismo.

El CEO de Nvidia expresó que no se requieren nuevas leyes para regular la IA. En su opinión, el libre mercado es suficiente para incentivar a las empresas a no lanzar productos inseguros. "Si no estás seguro de la seguridad de tus productos, como cualquier empresa, no los lances", dijo Huang, añadiendo que la presión del mercado ya está presente y que las empresas deben actuar con prudencia.

Huang también argumentó que la innovación y la velocidad no son mutuamente excluyentes con la seguridad. "Podemos tener ambos simultáneamente. Avanza tan rápido como puedas, pero si en algún momento sientes que la empresa está fuera de control, o que el producto no será seguro, detente y asegúrate de hacerlo bien". Esto sugiere que las empresas deben ser proactivas en la gestión de riesgos asociados con sus tecnologías.

A pesar de sus argumentos, algunos críticos apuntan que confiar únicamente en la autorregulación puede ser riesgoso. Históricamente, incluso las empresas con las mejores intenciones han lanzado productos que causaron daños. Por ejemplo, la crisis del software de CrowdStrike en 2024, que provocó la cancelación de miles de vuelos, es un recordatorio de que los fallos de software pueden tener consecuencias graves.

Además, Huang no abordó el creciente llamado a la autorregulación dentro de la industria de la IA. Sin embargo, su enfoque en modelos abiertos y la competencia entre empresas parece ser un intento de equilibrar la balanza frente a las empresas de IA propietarias.

Con el tiempo, Huang podría tener la influencia suficiente para que su visión prevalezca. Durante su intervención, demostró que tiene la atención del expresidente Donald Trump, lo que podría fortalecer su posición en futuras discusiones sobre la regulación de la IA.