Jon Hernández: “Si competimos con la IA, no ganaremos; la forma de crear valor es cómo aprovecharla”

Recientemente se han publicado advertencias apocalípticas sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la humanidad, seguidas por declaraciones de líderes tecnológicos pidiendo regulación. ¿Cómo analiza esta secuencia de noticias?

Es una cobertura intensa, pero estos riesgos no son nuevos; llevamos cerca de cuatro años hablando de ellos. En 2023 se intentó pausar el desarrollo durante seis meses, y en 2024 un documento firmado por expertos comparó los peligros de la inteligencia artificial con las bombas atómicas o las pandemias. Recientemente, la preocupación resurgió tras la renuncia de un técnico de Anthropic y la firma de una carta de trece ingenieros que solicitaron herramientas legales para frenar la inteligencia artificial si se sale de control. La amenaza principal no radica en la tecnología actual, sino en el desarrollo de una futura superinteligencia que se mejore a sí misma sin regulación. Por primera vez existe un consenso entre los líderes del sector sobre la necesidad de desacelerar el ritmo y priorizar la seguridad por encima de la velocidad competitiva.

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La inteligencia artificial irrumpía masivamente en nuestras vidas cotidianas hace apenas unos años. ¿Estamos ante la punta del iceberg de su verdadero potencial de transformación?

Absolutamente, apenas estamos rascando la superficie. La inteligencia artificial debe entenderse como una máquina capaz de producir inteligencia, que es el mayor valor competitivo de los seres humanos. Así como en la Revolución Industrial la fuerza humana perdió valor frente a las máquinas, hoy la inteligencia algorítmica es cada vez más barata y abundante, por lo que su valor de mercado caerá drásticamente. Los profesionales deberán redefinir la forma en que aportan valor, ya que el conocimiento puro estará disponible en segundos. Esto exige un proceso de adaptación para redefinir el rol humano en la sociedad.

Históricamente se cometió el error de intentar competir contra las máquinas en fuerza física durante la Revolución Industrial. ¿Qué lecciones debemos aplicar hoy frente a la inteligencia artificial?

Durante la Revolución Industrial, los salarios cayeron durante treinta años porque la sociedad intentó competir en fuerza contra las máquinas en lugar de adaptarse. No debemos cometer el mismo error intentando competir contra la inteligencia artificial en procesamiento de datos. Debemos utilizar esta tecnología para generar bonanza y transformar áreas como la educación personalizada o la medicina. La inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias, como resolver en solo 88 horas problemas matemáticos que llevaban 90 años sin solución. Sin embargo, la transición debe gestionarse con responsabilidad para evitar crisis laborales o la concentración del poder en pocos actores.

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Frente a la aceleración tecnológica y el cambio en las dinámicas de empleo, ¿hacia dónde se encamina la rutina laboral de la sociedad?

Nos dirigimos hacia un proceso de constante adaptación donde el concepto de empleo sufrirá una profunda reestructuración. Es muy probable que avancemos hacia jornadas laborales significativamente más cortas y actividades de carácter más vocacional. En la actualidad, cerca del 80% de la gente no disfruta del trabajo que realiza diariamente. La inteligencia artificial puede ser la llave para acceder a un escenario donde las personas dediquen su tiempo a lo que aman y no a lo que deben hacer obligatoriamente, siempre que sepamos administrar el camino de la transición.

¿Cree que los gobiernos y los Estados cuentan con la capacidad real de entender y regular el avance de esta tecnología?

Los Estados tienen la capacidad legislativa para intervenir, pero el gran desafío es que comprendan la magnitud del problema. Una propuesta muy valiosa sugiere que los propios laboratorios de inteligencia artificial realicen auditorías cruzadas entre sí, de manera similar a cómo la industria del cine clasifica sus películas por edades. Bajo este esquema, las empresas competidoras evalúan si un nuevo modelo representa un peligro para la sociedad y alertan al gobierno, permitiendo que las autoridades tomen la decisión final respaldadas por el conocimiento técnico de los especialistas.

Como es habitual en nuestro programa, ¿qué libro, película o serie nos recomienda?

Recomiendo la película "Don''t look up" ("No mires arriba"), protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. La trama sigue a unos científicos que descubren un meteorito que se dirige a la Tierra, pero la sociedad y las autoridades prefieren ignorar la advertencia. Es una metáfora perfecta para el momento actual: frente al impacto inminente de la inteligencia artificial, la sociedad no puede esconder la cabeza como si nada pasara, sino que debe prestar atención y actuar a tiempo.

Entrevista de Sergio Suppo.