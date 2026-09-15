El cementerio de la IA: startups y proyectos que no lograron sobrevivir

La creciente popularidad de la inteligencia artificial (IA) ha traído consigo una serie de proyectos y startups que, a pesar de las grandes expectativas, no lograron sobrevivir en el competitivo mercado. Uno de los ejemplos más recientes es Relay, una herramienta de automatización de flujos de trabajo impulsada por IA, que cerró sus puertas el lunes. Este producto permitía a los usuarios automatizar correos electrónicos y tareas, pero la competencia de gigantes como OpenAI y Google hizo que su existencia como producto independiente se volviera insostenible.

Según un informe de S&P Global Market Intelligence, aproximadamente el 42% de las iniciativas de IA son finalmente abandonadas por sus empresas matrices. Las razones son variadas: falta de financiación, desafíos técnicos, competencia feroz, dificultades para escalar o simplemente una débil demanda del mercado.

Este escenario ha dado lugar a un creciente "cementerio de la IA". A continuación, se presenta un repaso de algunos de los proyectos más notorios que han cerrado, pivotado o no han cumplido con las expectativas. Este informe no es solo un registro de fracasos, sino una oportunidad para aprender de estas experiencias y aplicar esas lecciones a futuros desarrollos en la industria.

Los tropiezos de OpenAI

Incluso los más grandes no están exentos de fracasos. OpenAI, una de las empresas privadas más valiosas del mundo, ha tenido su parte de errores. Un ejemplo reciente fue su intento de convertir ChatGPT en una "superaplicación". El 9 de julio, OpenAI actualizó la aplicación para combinar varias experiencias, incluyendo modos separados de "Chat", "Codex" y "Work", mientras renombraba la versión tradicional como "ChatGPT Classic".

Sin embargo, la nueva interfaz fue rápidamente criticada por los usuarios, quienes la consideraron confusa y desordenada, lo que llevó a OpenAI a revertir el cambio poco después, restableciendo la interfaz clásica.

Este no fue el único intento de la empresa por consolidar sus servicios. OpenAI también cerró varias aplicaciones independientes, incorporando sus características directamente en ChatGPT, una estrategia que resultó más efectiva que la rediseñada. ChatGPT Atlas, un navegador web impulsado por IA, duró menos de un año antes de ser discontinuado el 9 de agosto.

La compañía también cerró Operator, un agente de IA que podía navegar por la web y realizar tareas en nombre de los usuarios, y ha integrado cada vez más la generación de imágenes directamente en ChatGPT, disminuyendo el papel de DALL-E como un destino separado para la creación de imágenes.

Siri de Apple

La IA de Siri de Apple también ha enfrentado dificultades. Cuando Apple presentó Apple Intelligence en 2024, una versión mejorada de Siri fue uno de los puntos destacados. Sin embargo, la compañía tuvo que retrasar repetidamente el lanzamiento de la nueva Siri debido a problemas de ingeniería y errores, lo que llevó a un acuerdo de $250 millones por reclamos relacionados con la comercialización de las capacidades de IA del iPhone 16.

La nueva IA finalmente se lanzó en la beta de iOS 27 en julio de 2026, comenzando con usuarios de habla inglesa, y se espera que el soporte para otros idiomas siga.

Recall de Microsoft

La función Recall de Microsoft, presentada en 2024, prometía ser una "memoria fotográfica" impulsada por IA para PC con Windows, capturando periódicamente capturas de pantalla de lo que hacía un usuario. Sin embargo, la idea generó críticas inmediatas por preocupaciones de privacidad y seguridad, lo que llevó a Microsoft a retrasar el lanzamiento durante casi un año para reconsiderar sus protecciones.

A pesar de un rediseño, la controversia persiste, ya que un investigador de ciberseguridad demostró que era posible extraer datos que Recall había capturado, reabriendo preguntas sobre la efectividad de las soluciones de Microsoft.

Notion Mail

Notion Mail se lanzó en abril de 2025 como un producto de correo electrónico impulsado por IA, diseñado para ayudar a los usuarios a organizar y automatizar sus bandejas de entrada. Sin embargo, la compañía observó que los usuarios preferían utilizar agentes de IA separados para manejar su correo. Como resultado, Notion Mail está programado para cerrar el 22 de septiembre de 2026.

Humane AI Pin

El Humane AI Pin fue un dispositivo de IA muy conocido que prometía ofrecer funciones de IA a través de un dispositivo portátil. A pesar de recaudar $230 millones y atraer la atención del público, el producto tuvo problemas de rendimiento y, tras advertencias sobre riesgos de incendio en la batería, la empresa cerró su negocio de AI Pin en febrero de 2025.

Rabbit R1

El Rabbit R1 fue otro dispositivo de IA muy promocionado, diseñado para realizar tareas en nombre de su propietario. A pesar de vender 100,000 unidades, el dispositivo fue criticado por ser un producto incompleto y con un rendimiento poco confiable. La compañía ha continuado realizando actualizaciones, pero aún no ha logrado un ajuste adecuado al mercado.

Yupp y Figgs AI

Yupp y Figgs AI también son ejemplos de proyectos que no lograron sobrevivir. Yupp, una plataforma para comparar respuestas de modelos de IA, cerró en marzo de 2026, mientras que Figgs AI, que permitía a los usuarios crear personajes de IA personalizables, también se cerró debido a problemas financieros.