Transporte: empresarios reclaman igualdad en el financiamiento del Boleto Educativo

El conflicto por el transporte urbano de pasajeros continúa en la ciudad de Santa Fe. A las medidas de fuerza realizadas la semana pasada por la UTA se sumaron ayer restricciones en el servicio, con menos unidades en circulación y frecuencias más espaciadas en distintas líneas. La medida se extendió durante unas tres horas y media y se produjo en el marco de la falta de acuerdo en la paritaria y otros reclamos del sector.

En este contexto, el representante de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, señaló que uno de los puntos que podría contribuir a destrabar el conflicto es revisar el esquema de subsidios y compensaciones que recibe el transporte santafesino.

Ingaramo afirmó que existe una diferencia en el financiamiento del Boleto Educativo Gratuito: según explicó, la Provincia cubre el 100% en Rosario y Rafaela, mientras que en la ciudad de Santa Fe el reconocimiento alcanza al 68%. Para las empresas provinciales, en tanto, sostuvo que el porcentaje es del 50%.

El empresario reclamó que se equiparen las condiciones y que Santa Fe reciba el mismo nivel de compensación que Rosario. Según planteó, si la Provincia aportara la diferencia, esos recursos podrían destinarse a afrontar parte de los aumentos salariales derivados de la negociación paritaria.

Ingaramo también mencionó otras alternativas, como un incremento de la tarifa o una mayor participación del municipio, aunque consideró que un aumento del boleto no sería la salida más conveniente en este momento. En ese escenario, planteó que empresas, trabajadores y Estado deberían asumir parte del esfuerzo.

Respecto del origen de la diferencia en el financiamiento, el representante empresario sostuvo que el sector tomó conocimiento de la situación hace aproximadamente cuatro meses y señaló que el esquema habría sido establecido durante la gestión del exgobernador Omar Perotti.

El reclamo empresario se suma así a la discusión salarial que mantiene la UTA y a las dificultades que atraviesa el sistema para sostener las frecuencias habituales. Mientras continúan las negociaciones, los usuarios vuelven a ser los principales afectados por las restricciones en el servicio.

Informe de Matías Arrieta.