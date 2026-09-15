Todo sobre “Cautiva”: los secretos de la serie inspirada en un caso real sobre la fe y el abuso

FOTO: Todo sobre “Cautiva”: sus protagonistas hablan de la serie inspirada en un caso real

Una joven de 18 años ingresa a un convento de clausura buscando refugio frente a una situación familiar difícil. Lo que inicialmente aparece como una elección espiritual termina convirtiéndose en 15 años de sometimiento, violencia y encierro.

Ese es el punto de partida de “Cautiva”, la nueva serie argentina de TNT y Flow, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, que toma como inspiración un caso real ocurrido en un convento de Nogoyá, Entre Ríos, y conocido públicamente en 2016. La ficción no busca reconstruir literalmente aquellos hechos, sino construir a partir de ellos una historia propia sobre abuso de poder, fe, silencio y búsqueda de libertad.

Cadena 3 participó del lanzamiento de prensa de la serie y conversó con Carolina Kopelioff, Julieta Zylberberg y Valeria Lois sobre la construcción de los personajes, la crudeza de la historia y los interrogantes que plantea alrededor de la fe, el sometimiento y el poder.

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A lo largo de seis episodios, la historia sigue a Clara, interpretada por Kopelioff, en tres momentos de su vida: su llegada al convento, los años de abuso y el camino posterior a su fuga, cuando comienza a reconstruirse y a buscar justicia. Frente a ella aparece Cecilia, la madre superiora encarnada por Lorena Vega, que impone dentro de la institución un régimen de control, castigos y obediencia extrema.

Consultada por Cadena 3, Kopelioff contó que encarnar a Clara implicó un trabajo especialmente exigente para atravesar escenas de enorme dureza sin convertirlas en una representación morbosa.

“Me entregué físicamente y di todo por esta serie”, afirmó. Antes de llegar al set, trabajó durante semanas con los guiones y un cuaderno para entender con precisión el recorrido emocional de su personaje.

“Leía una y otra vez los capítulos para entender los tiempos de esta historia, para entender en qué momento estaba Clara y tenerlo muy claro después en el set”, explicó.

A eso se sumaron los ensayos y las conversaciones con las directoras Paula Hernández y Jazmín Stuart, además del acompañamiento del elenco durante las escenas más complejas. “Había momentos en los que decía: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’. No es cualquier cosa. Muchas veces iba al set nerviosa”, recordó.

Una herramienta fundamental fue también su encuentro con Silvia, la mujer que vivió el caso que inspiró la ficción. “Se abrió mucho conmigo, me brindó mucha información y me contó muchas cosas. Para mí eso fue fundamental”, señaló.

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Una historia que excede el convento

Para Valeria Lois, uno de los grandes interrogantes que plantea la serie es cómo una persona puede quedar atrapada durante años dentro de una estructura que, observada desde afuera, resulta claramente abusiva.

“Desde nuestras vidas bastante armadas es muy difícil comprender cómo pudo pasar eso, cómo se pudo llegar hasta ahí”, reflexionó.

La actriz puso el foco en la vulnerabilidad con la que alguien puede acercarse a una institución buscando aquello que no encuentra en otro lugar. “Una persona que entra buscando una contención o un refugio que no tiene afuera, que pone en otras personas el poder o la decisión y crea un ídolo o un ideal, puede caer en ese camino de tortura y abuso”, explicó.

Por eso, Lois considera que “Cautiva” no debe leerse únicamente como una historia sobre religión. “Está bueno que la serie sea leída más allá del caso, de lo religioso y del convento, como una posibilidad de pensar que hay que poder contener y rescatar a quienes lo necesitan para que estas cosas no pasen”.

Ese encierro se desarrolla además en un convento presentado como un universo prácticamente separado del mundo exterior, con reglas propias y una lógica de obediencia extrema en pleno siglo XXI.

La fe aparece así como uno de los elementos más complejos de la historia. Puede funcionar como refugio y sostén para Clara, pero también como una herramienta de sometimiento cuando queda ligada a una autoridad que no admite cuestionamientos.

“La fe te puede salvar o te puede matar”, planteó Kopelioff al analizar esa contradicción.

“Lo siniestro avanza como el agua”

Julieta Zylberberg interpreta a una periodista que recibe una denuncia anónima sobre lo que ocurre dentro del convento y comienza a investigar. Su personaje funciona como un puente entre ese mundo cerrado y el exterior, y pone en movimiento la dimensión pública y judicial de la historia.

La actriz contó que quedó atrapada por los guiones desde la primera lectura. “Los libros me dejaron cautiva”, bromeó, y definió uno de los aspectos más perturbadores de la historia con una imagen: “Lo siniestro avanza como el agua y no te diste cuenta y te ahogaste”.

Para Zylberberg, allí aparece un temor profundamente humano: no advertir el momento en que una convicción o una relación de confianza cruza un límite.

“Estamos expuestos permanentemente a preguntarnos si estamos en lo correcto, cuál es el bien y cuál es el mal”, sostuvo.

También reflexionó sobre la relación entre quien ejerce el liderazgo y quien decide depositar su confianza en esa figura. “A veces un líder te hace relajarte. Decís: ‘Bueno, que decidan por mí. Si confío en lo que dice esta persona, está bien’”.

El riesgo aparece cuando esa confianza elimina cualquier posibilidad de pregunta. “Es muy fino ese límite. Cuando elegiste algo o alguien a quien seguir, es muy difícil cuestionarlo”, agregó.

“Cautiva” utiliza así un caso real como punto de partida para abordar cuestiones que van más allá del ámbito religioso: la vulnerabilidad, la obediencia, los mecanismos de abuso, el fanatismo, la necesidad de pertenecer y la posibilidad de recuperar la propia identidad después del encierro.

La serie se estrena el 18 de septiembre por TNT, donde se emitirá un nuevo episodio cada semana. Desde el 19 de septiembre, los seis capítulos estarán disponibles completos en Flow.

Entrevista de Agustín González.