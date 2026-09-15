Alvarez Martínez, delantero de Talleres: "Me siento mejor jugador ahora"

Agustín Alvarez Martínez, el delantero uruguayo de Talleres, autor de un golazo el pasado fin de semana ante Unión de Santa Fe.

En diálogo con La Cadena del Gol respecto de su adaptación al club y a la ciudad dijo: “Estoy bien, la adaptación fue rápida, en Talleres desde el primer día me apoyaron un montón".

En lo futbolístico fue raro al comienzo porque no estaba habilitado y debí esperar una semana más. Me siento mejor jugador ahora porque mi paso por Europa no fue lo que deseé, por varias cosas negativas, la lesión y demás… Volví con otra mentalidad, maduré, por eso me siento mejor jugador ahora.”

Señaló que en el cotejo pasado hasta el gol, no estaba teniendo un buen partido. “Es difícil no sólo para mí, sino también para los compañeros al no conocernos tanto. En la jugada del gol, lo dije, una de mis virtudes es la pegada y no lo pensé mucho cuando giré… Fue uno de los goles más lindos de mi carrera”.

Sobre el pase a Valentín Depietri para el segundo tanto aclaró: “Cuando robo la pelota, veo que mi compañero venía mejor posicionado que yo, por eso el pase”.

Cuando debutó marcó un gol de penal y lo festejó de cara a los hinchas. ¿Por qué? “Estoy informado de todo, la gente llena el estadio y merecía que vayamos a festejar con ellos”.

Sobre la citación a la selección uruguaya dijo “Me habían llamado algunas semanas antes, fui seguido antes por Marcelo Bielsa. Pero sé que haciendo las cosas bien, esto llega, aunque aún no me comunicaron oficialmente nada. Claro, si me llaman de la Selección, tengo que ir”.

Destacó que le dicen ‘Canario’ al nacer en San Bautista, un pueblo del interior del departamento de Canelones.

Entrevista de La Cadena del Gol