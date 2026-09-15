Presupuesto 2027: el Gobierno prevé 4% de crecimiento y una inflación promedio del 21,1%

El Gobierno presentó este martes los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que será enviado durante la tarde a la Cámara de Diputados. Las proyecciones fueron analizadas en una reunión de la mesa política del presidente Javier Milei, que se extendió durante más de tres horas y media.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante los integrantes del Gobierno los principales indicadores contemplados para el próximo año.

Crecimiento del PBI e inflación

Entre las principales previsiones figura un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% durante 2027.

El Gobierno también estima una inflación promedio anual del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Otro de los ejes centrales del proyecto será el resultado fiscal. Según anticipó la Casa Rosada, se contempla nuevamente un resultado fiscal positivo.

El Gobierno sostiene que, de concretarse las proyecciones, Argentina alcanzaría por primera vez cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin encontrarse en situación de default.

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Exportaciones y dólar

El proyecto también contempla un escenario favorable para el sector externo. La administración de Milei proyecta exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios positivo por encima de los US$15.000 millones.

En cuanto al tipo de cambio, se estima un dólar promedio anual de $1.728 para 2027.

Desde el Gobierno aclararon que ese valor no constituye una predicción puntual sobre la cotización, sino que surge del cálculo del tipo de cambio actual ajustado por la inflación estimada para el próximo año.

Cómo será el tratamiento en el Congreso

El Presupuesto ingresará este martes por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y, a diferencia de otros años, no está prevista una presentación especial del proyecto.

Una vez que comience el tratamiento en comisión, está previsto que concurran secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Ministerio de Economía para explicar las partidas y proyecciones.

Entre los funcionarios que participarían de esa instancia se encuentra Carlos Guberman. Por el momento, no está previsto que Caputo concurra personalmente al Congreso para defender el proyecto.

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El proyecto sobre Malvinas

Además del Presupuesto, el Gobierno espera enviar durante esta semana al Congreso el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, elaborado en torno a la cuestión Malvinas.

La iniciativa ingresaría también por la Cámara de Diputados.

El envío de ambos proyectos forma parte de la agenda legislativa que la Casa Rosada busca avanzar durante las próximas semanas.