Se viene el otro clásico: Talleres-Belgrano en el femenino

Muchos hablan de los partidos que tendrán en primera división Talleres, Belgrano e Instituto entre sí por el Torneo Clausura. Pero el sábado la Boutique abrirá sus puertas para el Talleres – Belgrano del femenino, en el marco de la 9ª fecha del Clausura de esa rama.

"El Celeste" es el último campeón y el equipo que representará a Argentina en la Copa Libertadores, en donde compartirá grupo con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú.

Las chicas de Belgrano, dirigidas por la “Pomu” Mariana Sánchez, llegan al clásico con tres victorias consecutivas y 16 puntos, siendo las únicas escoltas de las líderes de San Lorenzo.

Talleres, por caso, se encuentra en la séptima posición con 12 unidades y 6 juegos sin perder, ya que su única derrota fue en la 1ª fecha ante Ferro.

EL HISTORIAL EN AFA

El sábado a las 15, en barrio Jardín, jugarán el tercer cotejo en la máxima categoría del femenino y por primera vez será local Talleres.

Cabe recordar que el femenino albiazul ascendió a Primera División a fines de 2024, y en febrero de 2025, durante el primer torneo, se produjo el histórico primer choque con un 1-1 en Alberdi, producto de los goles de Mayra Acevedo para la “B” y Fiama Silva para la ”T”.

El actual entrenador es Leandro Iglesias.

El segundo cruce se produjo en el Apertura de este año, también en el Gigante y con otro empate sin goles.