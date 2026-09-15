Se viene el otro clásico: Talleres-Belgrano en el femenino
El partido corresponde a la fecha 9 del Clausura, en donde las "celestes" marchan escoltas y las "albiazules" en la séptima colocación.
15/09/2026 | 15:31Redacción Cadena 3
FOTO: Las chicas jugarán en barrio Jardín
Muchos hablan de los partidos que tendrán en primera división Talleres, Belgrano e Instituto entre sí por el Torneo Clausura. Pero el sábado la Boutique abrirá sus puertas para el Talleres – Belgrano del femenino, en el marco de la 9ª fecha del Clausura de esa rama.
"El Celeste" es el último campeón y el equipo que representará a Argentina en la Copa Libertadores, en donde compartirá grupo con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú.
Las chicas de Belgrano, dirigidas por la “Pomu” Mariana Sánchez, llegan al clásico con tres victorias consecutivas y 16 puntos, siendo las únicas escoltas de las líderes de San Lorenzo.
Talleres, por caso, se encuentra en la séptima posición con 12 unidades y 6 juegos sin perder, ya que su única derrota fue en la 1ª fecha ante Ferro.
EL HISTORIAL EN AFA
El sábado a las 15, en barrio Jardín, jugarán el tercer cotejo en la máxima categoría del femenino y por primera vez será local Talleres.
Cabe recordar que el femenino albiazul ascendió a Primera División a fines de 2024, y en febrero de 2025, durante el primer torneo, se produjo el histórico primer choque con un 1-1 en Alberdi, producto de los goles de Mayra Acevedo para la “B” y Fiama Silva para la ”T”.
El actual entrenador es Leandro Iglesias.
El segundo cruce se produjo en el Apertura de este año, también en el Gigante y con otro empate sin goles.
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará el sábado? El partido entre Talleres y Belgrano en la categoría femenina.
¿Quién es el actual campeón del torneo femenino? Belgrano es el último campeón y representará a Argentina en la Copa Libertadores.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el sábado a las 15.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en la Boutique, en barrio Jardín.
¿Cómo llegan los equipos al partido? Belgrano llega con tres victorias consecutivas y Talleres con 6 juegos sin perder.