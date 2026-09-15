En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Se viene el otro clásico: Talleres-Belgrano en el femenino

El partido corresponde a la fecha 9 del Clausura, en donde las "celestes" marchan escoltas y las "albiazules" en la séptima colocación.

15/09/2026 | 15:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las chicas jugarán en barrio Jardín

FOTO: Las chicas jugarán en barrio Jardín

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Muchos hablan de los partidos que tendrán en primera división Talleres, Belgrano e Instituto entre sí por el Torneo Clausura. Pero el sábado la Boutique abrirá sus puertas para el TalleresBelgrano del femenino, en el marco de la 9ª fecha del Clausura de esa rama.

"El Celeste" es el último campeón y el equipo que representará a Argentina en la Copa Libertadores, en donde compartirá grupo con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú.

Las chicas de Belgrano, dirigidas por la “Pomu” Mariana Sánchez, llegan al clásico con tres victorias consecutivas y 16 puntos, siendo las únicas escoltas de las líderes de San Lorenzo.

Talleres, por caso, se encuentra en la séptima posición con 12 unidades y 6 juegos sin perder, ya que su única derrota fue en la 1ª fecha ante Ferro.

EL HISTORIAL EN AFA

El sábado a las 15, en barrio Jardín, jugarán el tercer cotejo en la máxima categoría del femenino y por primera vez será local Talleres.

Cabe recordar que el femenino albiazul ascendió a Primera División a fines de 2024, y en febrero de 2025, durante el primer torneo, se produjo el histórico primer choque con un 1-1 en Alberdi, producto de los goles de Mayra Acevedo para la “B” y Fiama Silva para la ”T”.

El actual entrenador es Leandro Iglesias.

El segundo cruce se produjo en el Apertura de este año, también en el Gigante y con otro empate sin goles.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará el sábado? El partido entre Talleres y Belgrano en la categoría femenina.

¿Quién es el actual campeón del torneo femenino? Belgrano es el último campeón y representará a Argentina en la Copa Libertadores.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el sábado a las 15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en la Boutique, en barrio Jardín.

¿Cómo llegan los equipos al partido? Belgrano llega con tres victorias consecutivas y Talleres con 6 juegos sin perder.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf