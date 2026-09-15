Otra jornada complicada por asambleas en el transporte urbano de Córdoba

Córdoba se prepara para otra jornada crítica en el transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a sus delegados a una reunión clave este martes desde las 9 de la mañana en la sede gremial, donde definirán qué líneas se verán afectadas y los horarios exactos en los que se resentirá el servicio, algo que se prevé que ocurra a partir del mediodía.

Las nuevas asambleas paralizarán de manera paulatina la frecuencia de los colectivos en la capital provincial, sumando incertidumbre a miles de usuarios que deberán buscar alternativas para desplazarse durante la tarde.

Hasta el momento no se precisó si las medidas de fuerza se extenderán a la totalidad de las empresas de transporte urbano o si afectarán únicamente a corredores específicos. La decisión final quedará supeditada a lo acordado durante la cumbre de delegados durante el transcurso de la mañana.

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