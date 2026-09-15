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Otra jornada complicada por asambleas en el transporte urbano de Córdoba

UTA define desde las 9 el alcance y los horarios de las protestas. El servicio de colectivos comenzaría a resentirse desde el mediodía.

15/09/2026 | 07:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Córdoba se prepara para otra jornada crítica en el transporte público. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a sus delegados a una reunión clave este martes desde las 9 de la mañana en la sede gremial, donde definirán qué líneas se verán afectadas y los horarios exactos en los que se resentirá el servicio, algo que se prevé que ocurra a partir del mediodía.

Las nuevas asambleas paralizarán de manera paulatina la frecuencia de los colectivos en la capital provincial, sumando incertidumbre a miles de usuarios que deberán buscar alternativas para desplazarse durante la tarde.

Hasta el momento no se precisó si las medidas de fuerza se extenderán a la totalidad de las empresas de transporte urbano o si afectarán únicamente a corredores específicos. La decisión final quedará supeditada a lo acordado durante la cumbre de delegados durante el transcurso de la mañana.

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¿Qué se está preparando en Córdoba? Se está preparando una jornada crítica en el transporte público.

¿Quién convocó la reunión? La reunión fue convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

¿Cuándo se llevará a cabo la reunión? La reunión se llevará a cabo este martes a las 9 de la mañana.

¿Dónde se realizará la reunión? La reunión se realizará en la sede gremial de la UTA.

¿Por qué hay incertidumbre para los usuarios? Hay incertidumbre porque las asambleas paralizarán la frecuencia de los colectivos, afectando a miles de usuarios.

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