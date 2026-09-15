Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: el test de alcoholemia le dio negativo

El productor Gustavo Sofovich chocó contra una moto en el barrio porteño de Palermo y el operativo en la zona ya lleva más de dos horas a la espera de que le realicen el test de alcoholemia.

El siniestro sucedió este martes por la madrugada en el cruce de las calles Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo, donde una camioneta Citroën DS4, conducida por Sofovich, embistió a una moto Royal Enfield, que era tripulada por dos personas.

De acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar donde encontró a la mujer que viajaba de acompañante en la moto tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó presencia del SAME.

La joven, de 23 años, fue atendida y llevada al Hospital Rivadavia, con diagnóstico de politraumatismos, confirmaron.

El magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones” y solicitar alcohotest para los conductores, el cual dio negativo.