Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: el test de alcoholemia le dio negativo
El magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones”.
15/09/2026 | 07:40Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
El productor Gustavo Sofovich chocó contra una moto en el barrio porteño de Palermo y el operativo en la zona ya lleva más de dos horas a la espera de que le realicen el test de alcoholemia.
El siniestro sucedió este martes por la madrugada en el cruce de las calles Salguero y Martín Coronado, en el barrio de Palermo, donde una camioneta Citroën DS4, conducida por Sofovich, embistió a una moto Royal Enfield, que era tripulada por dos personas.
De acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar donde encontró a la mujer que viajaba de acompañante en la moto tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó presencia del SAME.
La joven, de 23 años, fue atendida y llevada al Hospital Rivadavia, con diagnóstico de politraumatismos, confirmaron.
El magistrado actuante dispuso labrar actuaciones por “lesiones” y solicitar alcohotest para los conductores, el cual dio negativo.
Lectura rápida
¿Quién estuvo involucrado en el accidente? El productor Gustavo Sofovich estuvo involucrado en el accidente.
¿Dónde ocurrió el siniestro? Ocurrió en el barrio de Palermo, en el cruce de las calles Salguero y Martín Coronado.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente sucedió este martes por la madrugada.
¿Qué ocurrió con la mujer que viajaba en la moto? La mujer de 23 años fue atendida y llevada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos.
¿Qué medidas se tomaron tras el accidente? Se dispuso labrar actuaciones por “lesiones” y solicitar un alcohotest para los conductores.