Verstappen reflexiona sobre su lucha con Hamilton: "Mi carrera podría haber terminado"

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Max Verstappen no está teniendo la temporada que esperaba en 2026, ya que aún no ha logrado una victoria. En el Gran Premio de España, concluyó en segundo lugar con su Red Bull, superado únicamente por el italiano Kimi Antonelli de Mercedes. Aunque satisfecho con su posición, el piloto admitió que su carrera podría haber tomado un giro drástico tras un intenso duelo con Lewis Hamilton en el circuito de Madrid.

De acuerdo con la información de la agencia Noticias Argentinas, Verstappen relató que durante su enfrentamiento con el heptacampeón, Hamilton perdió el control de su monoplaza al cruzar los bordes de la primera curva. Para evitar un choque, Verstappen se vio obligado a salir de la pista.

"Si me hubiera mantenido en la pista, habría sufrido daños al inicio, así que la victoria tampoco habría sido posible. Es tan sencillo como eso. En la curva 1 hice lo mío, pero Lewis intentó adelantar a los dos primeros pilotos y tocó fondo contra el bordillo. Simplemente volvió a la pista y por eso tuve que salirme de ella. Si me hubiera quedado ahí, sin duda habría tenido contacto. Entonces mi carrera podría haber terminado en la curva 2, y por eso creo que estoy contento de estar donde estamos ahora", comentó el actual sexto en el campeonato de pilotos.

Durante la competencia, el neerlandés también expresó su descontento respecto a una orden de su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, que le indicó devolver la posición a Hamilton en las primeras vueltas. "Sí, ¿qué se supone que debo hacer? Si me dicen que tengo que hacerlo, lo haré", afirmó. Sin embargo, también reconoció que, de no haber cumplido la orden, habría enfrentado una penalización de tiempo impuesta por los comisarios: "Si no lo hubiera hecho, habría recibido una penalización. Imposible".

A pesar de todo, Verstappen se mostró conforme con el segundo puesto y aclaró que no había otra opción, aunque admitió que debería haber merecido el último lugar del podio. "A veces nos beneficiamos un poco de la desgracia ajena, pero también intentamos maximizar nuestros beneficios y, a veces, incluso superar ligeramente las expectativas. Y eso es bueno. Eso es lo único que podemos hacer por el momento. Ahora dependemos de fortalecer nuestro paquete, nuestro paquete en general, para poder aspirar a la victoria", concluyó.