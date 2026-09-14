Un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial sigue filtrando TNT más de 100 años después

En abril de 1917, el submarino alemán UC-30 navegaba por aguas cercanas a Rømø tras abandonar una misión hacia Irlanda debido a problemas mecánicos. El submarino, cargado con 18 minas y seis torpedos, se hundió el 19 de abril al chocar con una mina británica, resultando en la muerte de su tripulación de 27 miembros.

Durante casi un siglo, el naufragio permaneció perdido bajo el mar hasta que en 2016, el buzo danés Gert Normann Andersen lo redescubrió. Desde entonces, el UC-30 ha sido objeto de estudio en el marco del proyecto de investigación NorthSeaWrecks, liderado por la profesora Katrine Juul Andresen del Departamento de Geociencias de la Universidad de Aarhus.

Andresen y su equipo, en colaboración con buzos de la marina, recolectaron muestras de agua y sedimentos alrededor del naufragio, así como de estrellas de mar y mejillones que habitan en la zona. "La inmersión civil no está permitida en el naufragio, por lo que contamos con la valiosa ayuda de los buzos navales", explicó Andresen.

Los resultados de la investigación revelaron que el material explosivo del naufragio se está filtrando en el entorno marino. "Encontramos trazas de TNT en la vida marina, en el lecho marino y en la columna de agua. La contaminación está ocurriendo, aunque es difícil determinar su impacto exacto y el alcance de la contaminación en el medio ambiente marino", comentó la profesora.

La batalla por el Mar del Norte

Durante la Primera Guerra Mundial, el control del Mar del Norte fue crucial tanto para Alemania como para Gran Bretaña. La dominación de esta área significaba controlar el movimiento de suministros, lo que otorgaba una ventaja económica y militar significativa a cualquiera de los bandos.

Ambos países utilizaron ampliamente minas navales, y se estima que alrededor de 190,000 minas fueron colocadas en el Mar del Norte durante la guerra. El naufragio del UC-30 representa solo una pequeña parte de un problema mucho mayor.

En 2024, Andresen elaboró un informe para la Agencia Danesa de Protección Ambiental en el que se examinaron los riesgos ambientales que representan los naufragios históricos en aguas danesas. Se identificaron más de 10,000 naufragios, de los cuales aproximadamente el 15% datan de las dos guerras mundiales. "Este número es bastante alto", destacó.

El informe sugiere que las autoridades podrían necesitar tomar medidas más directas para abordar la contaminación proveniente de ciertos naufragios. Sin embargo, retirar explosivos de los naufragios es una tarea compleja y costosa. En Alemania, ya se han realizado esfuerzos para recuperar algunos naufragios y municiones de la Segunda Guerra Mundial en el Mar Báltico.

"A veces recuperan explosivos de los naufragios y los neutralizan, pero hacerlo es muy costoso", indicó Andresen. Además, la detonación de explosivos bajo el agua puede propagar contaminantes en el medio ambiente circundante, lo que podría agravar la contaminación en ciertas áreas.

Por otro lado, se están desarrollando soluciones innovadoras para abordar este problema. A través del proyecto financiado por la UE REMARCO, se están explorando métodos más seguros para lidiar con municiones sumergidas y naufragios históricos. "Estamos buscando las soluciones más suaves al problema, ya que no hay una forma fácil de limpiar", concluyó.