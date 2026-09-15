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El ex canciller israelí Shlomo Ben Ami considera muerta la solución de dos Estados y propone alternativa

Actualmente, el dirigente es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

15/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Un ex canciller israelí dio por muerta la solución de dos Estados y propuso una alternativa.

FOTO: Un ex canciller israelí dio por muerta la solución de dos Estados y propuso una alternativa.

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Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El ex canciller israelí Shlomo Ben Ami declaró que la solución de dos Estados "está muerta" y sugirió como alternativa una fórmula jordano-palestina.

Actualmente, este dirigente ocupa el cargo de vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Ben Ami cuestionó la capacidad del movimiento nacional palestino para avanzar hacia la creación de un Estado, al señalar que se encuentra fragmentado y sin un liderazgo unificado.

"Israel no tiene hoy un interlocutor", afirmó, y agregó que no existe una figura que pueda negociar una posible solución de dos Estados.

Como alternativa, expresó: "Yo soy muy favorable a la solución jordano-palestina. Creo que habrá que crear una vuelta parcial de Jordania a los territorios palestinos". Además, acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de intentar debilitar a la Autoridad Palestina y "cultivar a Hamas" para frustrar la solución de dos Estados.

En relación a la situación regional, Ben Ami criticó la estrategia de Netanyahu y sostuvo que "se hizo mucho daño a Irán", aunque reconoció que Teherán ha logrado ventajas estratégicas. También mencionó que Donald Trump fue influenciado por el premier israelí y dio credibilidad a la versión de una advertencia emiratí previa a un ataque de Hamas: "No me sorprende. Le doy plena credibilidad".

Lectura rápida

¿Quién es Shlomo Ben Ami?
Es un ex canciller israelí y actual vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz.

¿Qué opinó sobre la solución de dos Estados?
Ben Ami afirmó que está muerta y propuso una alternativa jordano-palestina.

¿Qué crítica hizo al movimiento palestino?
Cuestionó su fragmentación y la falta de un liderazgo unificado.

¿Qué acusaciones hizo sobre Netanyahu?
Lo acusó de debilitar a la Autoridad Palestina y de cultivar a Hamas.

¿Qué dijo sobre la situación con Irán?
Criticó la estrategia de Netanyahu, señalando que causó daño a Irán, pero que este ha obtenido ventajas estratégicas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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