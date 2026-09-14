Iban a ver la nieve en Copina y les vaciaron el auto: "En 15 minutos se llevaron todas las carteras"

Lo que prometía ser una jornada de descanso e ilusión por la nevada serrana se transformó en una pesadilla para un grupo de docentes de la localidad cordobesa de Freyre.

Las maestras, que viajaron a Villa Carlos Paz para celebrar su día, sufrieron un indignante robo durante una breve parada de 15 minutos en el parador de Copina, donde delincuentes les forzaron el vehículo y les sustrajeron la totalidad de sus pertenencias.

En declaraciones a Cadena 3, María Molinari, una de las víctimas del hecho, relató la impotencia con la que descubrieron el saqueo de la camioneta a pesar de haber estacionado en una zona concurrida y resguardada: "Había una garita de la policía, dos autos estacionados y nos estacionamos ahí al ladito. Bajamos 15, 20 minutos y cuando volvimos a la camioneta nos encontramos con que no teníamos ninguna de nuestras pertenencias. Todas las carteras habían quedado ahí", precisó la docente.

Asimismo, Molinari denunció serias negligencias en el accionar preventivo del lugar.

Según explicó, cuando acudieron a las autoridades presentes en la garita para solicitar ayuda o el rastreo inmediato con las cámaras de seguridad instaladas en el parador, se encontraron con un obstáculo insólito: "Nos dijeron que ellos no podían revisar. Dijimos 'hay cámaras, allá está'. Bueno, miren las cámaras... justo apuntaba donde estaba nuestra camioneta, pero del lado de la cámara estaba tapada por ramas de árbol", lamentó la afectada.

El perjuicio para las docentes no se limitó a la pérdida de documentos, pertenencias personales y llaves de sus hogares, sino que escaló rápidamente al plano financiero. A una de las maestras le ingresaron a sus aplicaciones bancarias a través del celular sustraído y "le hicieron cuatro transferencias de 300.000 pesos".

Si bien las damnificadas ya radicaron la denuncia formal con los nombres de las cuentas receptoras de los fondos, el grupo de docentes decidió visibilizar la situación para alertar a otros turistas que visiten las Altas Cumbres.

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