Investigan la muerte violenta de una mujer de 86 años en Rosario: sospechan que fue asfixiada

Una mujer de 86 años fue hallada sin vida este lunes por la mañana en una vivienda de pasaje Minetti al 5800, en Rosario. Su sobrina, que había llegado a la ciudad para acompañarla a un turno médico, encontró la puerta sin respuesta y dio aviso. La víctima vivía sola y, según vecinos, no había sido vista desde el miércoles o jueves de la semana pasada.

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas (UVAL), confirmó que los primeros exámenes médicos detectaron lesiones compatibles con una muerte violenta. La funcionaria señaló que la mujer presentaba varios golpes y que había una importante cantidad de sangre en la escena.

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Además, la cabeza de la mujer fue encontrada cubierta con una bolsa de consorcio negra. La fiscal indicó que se sospecha que pudo haber muerto por asfixia, aunque aclaró que todavía faltan las pericias médicas para determinar la causa del fallecimiento. El gabinete criminalístico trabajaba en el lugar y se dispuso la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal.

La vivienda estaba revuelta y los investigadores analizan si hubo un intento de robo. Esa hipótesis surgió a partir de los primeros indicios encontrados en el lugar, aunque todavía no pudieron determinar si faltan objetos. Vecinos también mencionaron que la mujer habría vendido la propiedad, pero la Fiscalía no confirmó esa versión. No hay cámaras en la vivienda y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos.