Tras el frío intenso pronostican temperaturas de verano para Córdoba: ¿cuándo llega el calor?

El invierno en Córdoba comienza a despedirse tras un fin de semana marcado por frío extremo y nevadas copiosas en la zona serrana.

Luego de un sábado y domingo donde localidades como La Cumbrecita, Villa Berna y Altos Pampas se tiñeron de blanco atrayendo a una multitud de turistas, las condiciones meteorológicas darán un giro radical a partir de este lunes con un marcado ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial.

La masa de aire frío que afectó al país —dejando marcas extremas de hasta 9 grados bajo cero en Mendoza y Río Negro— empieza a retirarse para dar paso al viento del sector norte y al sol.

Según detalló el meteorólogo Marcelo Madelón, se espera una máxima de 18 °C para la jornada de hoy, iniciando una escalada térmica sostenida durante los próximos días: 22 °C el martes, 23 °C el miércoles y 24 °C el jueves.

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El pico del ascenso térmico se registrará durante el fin de semana previo al cambio de estación.

"Para la llegada de la primavera vamos a estar con 30 y 32 grados, a pleno verano", anticipó Madelón, señalando que la tendencia se extenderá hasta el domingo 20.

No obstante, advirtió que hacia la noche del domingo y la jornada del 21 de septiembre podrían desarrollarse tormentas por el ingreso de viento sur, por lo que sugirió aprovechar las celebraciones al aire libre desde temprano.

La postal del fin de semana serrano dejó rutas concurridas y postales invernales.

"Nevó todo el día sábado y también continuó la madrugada del domingo. En La Cumbrecita la nevada era de a ratos copiosa, con una fila de autos muy grande para ver nevar", destacó el especialista.

El panorama de franca mejoría afectará a casi todo el país, que registrará marcas superiores a los 25 °C a mitad de semana, quedando únicamente la provincia de Santa Cruz bajo alerta por frío y nevadas persistentes.