Lamine Yamal destaca a Messi y reflexiona sobre sus logros a una edad temprana

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) – El delantero español Lamine Yamal se encuentra a la expectativa de la gala del Balón de Oro y, antes de hablar sobre su propia candidatura, hizo hincapié en la figura de Lionel Messi, aunque también comparó sus logros alcanzados a una edad muy temprana.

El joven atacante del Barcelona mencionó a Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona al reflexionar sobre las grandes figuras que han marcado la historia del fútbol, pero admitió que no tuvo la oportunidad de ver jugar al astro argentino en sus primeros años.

"Ha habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo), como Diego (Maradona), que yo no he podido ver", manifestó Yamal en declaraciones para Universo Valdano.

El futbolista, quien se consagró campeón del mundo en el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la Selección argentina, centró su atención en la cantidad de títulos y reconocimientos que ha obtenido siendo aún muy joven. Yamal sostuvo que existe un antecedente comparable, afirmando: "Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto." Está el caso de Pelé, que sí que había ganado mucho. Pero recientemente, no", subrayó.

El jugador también abordó las críticas que sugieren que el éxito alcanzado a una edad temprana podría llevarlo a la relajación, una posibilidad que rechazó de manera contundente. "Entonces, la gente, yo creo, tiene su pensamiento de que porque haya ganado a lo mejor en algún momento me relaje, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol", aseguró.

Según la Agencia Noticias Argentinas, estas declaraciones surgen en la previa de una nueva ceremonia del Balón de Oro, donde Yamal figura entre los principales candidatos, junto al astro rosarino y al francés Kylian Mbappé.

El joven delantero no esquivó la comparación con el jugador del Real Madrid y fue aún más claro al referirse a quién considera que debería llevarse el máximo reconocimiento individual. "Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo", afirmó Yamal. Con esta declaración, el futbolista dejó en claro su confianza de cara a la ceremonia y generó expectativa sobre una posible disputa generacional por el premio.