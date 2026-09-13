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Se celebra este domingo el Día Internacional del Chocolate: por qué se lo evoca el 13 de septiembre

La fecha homenajea a dos figuras vinculadas al mundo del chocolate: el escritor Roald Dahl y el empresario Milton Hershey. Además, existe otra celebración mundial el 7 de julio.

13/09/2026 | 14:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Este domingo se celebra al chocolate (Foto: Pilar Gil Peris/Cadena 3)

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Este domingo se celebra al chocolate (Foto: Pilar Gil Peris/Cadena 3)

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Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una jornada dedicada a uno de los alimentos más populares del mundo. La fecha tiene una particularidad: coincide con los cumpleaños de dos figuras vinculadas directamente con este producto.

La celebración surgió en Francia en 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, quien nació el 13 de septiembre de 1916. La fecha también coincide con el nacimiento de Milton S. Hershey, fundador de The Hershey Chocolate Company, nacido el 13 de septiembre de 1857.

Una historia de miles de años

El chocolate se obtiene a partir de los granos del cacao, fruto de un árbol originario de América. Su historia se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el cacao tenía un importante valor cultural y era consumido principalmente como bebida.

Con el paso de los siglos, el cacao llegó a Europa y fue incorporando nuevos ingredientes y formas de preparación hasta convertirse en el chocolate que conocemos en la actualidad.

El producto también atravesó una importante transformación durante el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos permitieron procesar la manteca de cacao y desarrollar nuevas formas de elaboración. Así surgieron posteriormente tabletas, bombones y otros productos de chocolate.

¿Por qué hay otra fecha para celebrar el chocolate?

El 13 de septiembre no es la única fecha vinculada al chocolate. El 7 de julio también se conmemora el Día Mundial del Cacao, una celebración impulsada por la Academia del Chocolate y la Confitería junto con la Organización Internacional de los Productores de Cacao.

De esta manera, septiembre tiene como protagonista al chocolate en homenaje a Dahl y Hershey, mientras que julio pone el foco específicamente en el cacao y su importancia.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 13 de septiembre? El Día Internacional del Chocolate.

¿Quiénes nacieron en esta fecha? Roald Dahl y Milton S. Hershey.

¿Cuándo surgió esta celebración? En 1995 en Francia.

¿Qué se conmemora el 7 de julio? El Día Mundial del Cacao.

¿Cuál es la importancia del cacao en la historia? Era un alimento de valor cultural en las antiguas civilizaciones mesoamericanas.

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