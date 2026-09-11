25 años del ataque a las Torres Gemelas: Guerra, des globalización, recesión democrática

Por Sergio Berensztein

Pocas veces uno puede ponerle a un acontecimiento una carga tan significativa. Uno piensa en fechas de nuestra historia como el 25 de Mayo, el 9 de Julio, el 17 de Octubre o el 10 de diciembre de 1983, cuando recuperamos la democracia. También piensa en la Revolución Francesa y en otros acontecimientos que luego son recordados como puntos de inflexión. Eso fue el 11 de septiembre de 2001. Por la simbología, por lo que implicó un ataque en territorio norteamericano, el primero. Estados Unidos había tenido guerras y conflictos, pero nunca había sufrido un ataque de esas características en su propio territorio. Y esto ocurrió después de una década en la que Estados Unidos parecía ser la única potencia, durante esa década del 90 tan singular que muchos creen que fue la normalidad cuando, en realidad, fue la excepción.

A 25 años, cambió todo: desde la forma de viajar hasta el paisaje de Nueva York. Las Torres Gemelas eran el World Trade Center, el centro de comercio mundial, y hasta eso tenía un símbolo. No eligieron cualquier edificio: eligieron el centro del comercio mundial. El comercio mundial no se derrumbó, pero las consecuencias de aquel episodio afectaron la globalización y también la naturaleza de los regímenes políticos, sobre todo, aunque no únicamente, en Estados Unidos. Aparecieron candidatos antipolítica y dirigentes que cuestionaron el libre comercio, la democracia tal como la conocíamos y la propia globalización. Pero la consecuencia más inmediata fue la guerra: primero Afganistán y después Irak.

¿Se justifican esas guerras? Hay una discusión al respecto. Uno puede decir que era lógico que Estados Unidos intentara responder al ataque de Al Qaeda en Afganistán. Pero la guerra de Irak es otra historia. Supuestamente había armas de destrucción masiva y eso nunca se probó. Fue un paso en falso de Estados Unidos, un error estratégico y un problema reputacional. Parte del derrumbe de Estados Unidos como potencia también se explica por esas mentiras como política de Estado. La guerra comenzó, pero uno nunca sabe cuándo ni cómo termina. Después de Irak vino ISIS, luego la guerra en Siria y, más tarde, la profundización de las tensiones en Medio Oriente con Irán. El resultado fue un ciclo bélico que no tuvo solución de continuidad.

Cuando hablo de desglobalización, lo más importante es entender que no tiene que ver con el comercio, que siguió creciendo y mucho, sobre todo por la aparición de China como una potencia de primer orden. Lo que cayó fue el consenso respecto del libre comercio. No cayó el libre comercio. La idea que perdió fuerza fue aquella, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos, de que el intercambio entre los países era el principal mecanismo para generar valor y el modelo de desarrollo al que debían aspirar las naciones, aun cuando eso implicara cierre de empresas o pérdida de puestos de trabajo. Eso llega hasta nuestros días con un presidente como Trump, que continúa promoviendo el proteccionismo.

Además, estamos viendo una alianza sin precedentes entre el Estado norteamericano y los sectores de alta tecnología. Muchos empresarios tecnológicos que habían sido demócratas giraron y apoyaron a Trump. Hoy existe una relación muy fuerte entre el Estado y empresas vinculadas con la inteligencia artificial, los drones de última generación y la tecnología aplicada a la seguridad y la inteligencia. Todo esto tiene que ver también con desarrollos autónomos de las vanguardias tecnológicas, pero el Estado coopta, toma y se asocia con esos empresarios. Las consecuencias son todavía difíciles de predecir, sobre todo cuando pensamos en el impacto que tendrá la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana.

El último elemento que quiero señalar es el concepto de recesión democrática. La democracia ya venía sufriendo problemas de legitimidad e inestabilidad, pero el ataque a las Torres Gemelas tuvo como primera reacción una respuesta hiperpresidencialista de George W. Bush, con una demostración de fuerza a nivel global que terminó saliendo muy mal. Estados Unidos después no pudo utilizar su ventaja militar como en otras épocas. Se generó una especie de fobia a las víctimas de guerra: los norteamericanos no quieren que sus soldados mueran. Eso es entendible, pero genera una enorme restricción cuando un país tiene una fuerza militar que después no puede utilizar. Por eso Estados Unidos enfrenta dificultades en distintos escenarios y ya no puede recurrir a una invasión como instrumento habitual.

La recesión democrática tiene que ver con una crisis de legitimidad, de ideas, de conceptos y de valores. Por la guerra y por la desglobalización, la política cambió para mal: hay menos tolerancia, menos debate, más polarización y menos respeto por las diferencias. Además, volvió el racismo, que nunca había desaparecido del todo, incorporando ahora a otras religiones y minorías. Creo que nuestras sociedades están claramente peor por estas tres cosas: la guerra, la desglobalización y la recesión democrática. El daño fue muy superior al de los edificios que cayeron y al ataque que sufrió Estados Unidos, porque es un daño global. La democracia, el libre comercio y la paz han sufrido como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas, y ese proceso todavía continúa.