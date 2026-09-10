Barrelier y otros cinco acusados van a juicio por el femicidio de Agostina Vega

La causa por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida en mayo en Córdoba capital, fue elevada a juicio este jueves por el fiscal Raúl Garzón.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, Garzón explicó que las pruebas reunidas permitieron reconstruir los roles de los seis acusados y sostuvo que Claudio Gabriel Barrelier, de 34 años, es el autor material del crimen, mientras que los otros cinco imputados están acusados de haberlo favorecido posteriormente mediante distintas maniobras.

En el caso de Barrelier, la acusación contempla un homicidio triplemente calificado: por alevosía, por criminis causa y por femicidio.

Según explicó el fiscal, esa calificación tiene como consecuencia una pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.

Los otros cinco acusados, señalados como encubridores

Garzón precisó que los otros cinco imputados tienen la misma figura penal, aunque con diferentes intervenciones.

“Cada uno con diferentes maniobras, todas de favorecimiento, todas en distintos contextos”, explicó el fiscal.

De acuerdo con la acusación, esas acciones habrían tenido como objetivo favorecer personalmente al autor del crimen después de la ejecución del hecho.

Entre los acusados se encuentra además la pareja de Barrelier.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre si Barrelier había planificado un abuso sexual y si Agostina fue asesinada luego de resistirse, Garzón evitó hablar solamente de una hipótesis y sostuvo que los hechos fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

El fiscal señaló que existió un engaño, una convocatoria y posteriormente una instancia de seducción, además de otros hechos que, por su naturaleza, no consideró apropiado reproducir públicamente.

Según Garzón, esos elementos fueron acreditados mediante distintos hallazgos y pericias.

Destacó especialmente el material genético recuperado, los elementos relevados en la escena del crimen y otros materiales que, según la fiscalía, permitieron reconstruir las circunstancias que rodearon la ejecución del femicidio.

El antecedente de 2025 también irá a juicio

Garzón confirmó que también fue elevada a juicio la causa por un hecho ocurrido en mayo de 2025, que tuvo como víctima a otra joven que logró escapar de una vivienda.

En ese expediente, Barrelier está acusado de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, también calificado.

El fiscal señaló que se trata de una calificación más gravosa que la que había tenido originalmente la causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los puntos centrales señalados por el fiscal es el paralelismo entre el expediente de 2025 y el crimen de Agostina.

Consultado sobre si había encontrado coincidencias en el modo de actuar, Garzón fue contundente: “Muy similar”.

Según explicó, las coincidencias no surgen solamente de su análisis jurídico, sino también de elementos provenientes de la investigación criminalística y psiquiátrica.

La causa de 2025 fue retomada por Garzón después del femicidio de Agostina y, según explicó el informe de Cadena 3, el fiscal logró resolverla en aproximadamente 100 días.

El fiscal también anticipó que la investigación permitió detectar otros hechos que podrían constituir delitos y que continuarán bajo análisis. Entre ellos mencionó situaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes, negocios nocturnos y hechos de violencia que habrían ocurrido en esos entornos.

Garzón aclaró que esas investigaciones podrán quedar a cargo de fiscales especializados o continuar dentro del ámbito correspondiente, con el mismo rigor aplicado al expediente principal.

Agostina fue encontrada sin vida en mayo

Agostina Vega había ingresado a una vivienda de calle Juan del Campillo al 800 una semana antes de que fuera encontrada sin vida.

El 30 de mayo de 2026, su cuerpo fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Con la decisión de Garzón, tanto la causa por el femicidio como el expediente por el hecho ocurrido en 2025 avanzan ahora hacia la instancia de juicio oral.

Para la familia de Agostina, la elevación representa un paso adelante después de meses de investigación. “La sensación es de tranquilidad”, expresó el abuelo de la adolescente tras conocer la decisión judicial.

Entrevista de Ahora País.