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El arte como telón de fondo en un crimen: "Guardaré tu última sangre"

Un famoso pintor es asesinado en una inauguración, desatando una serie de muertes y misterios en el mundo del arte.

10/09/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

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El arte como telón de fondo en un crimen:

FOTO: El arte como telón de fondo en un crimen: "Guardaré tu última sangre"

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La novela "Guardaré tu última sangre" se adentra en el intrigante y a menudo oscuro mundo del arte contemporáneo, donde la línea entre la creación y la destrucción se difumina. En el contexto de la Feria de Arte Contemporáneo, un brutal asesinato sacude a la comunidad artística y desata una serie de eventos que revelan la complejidad de las relaciones humanas y los secretos que se esconden tras las obras de arte.

El crimen del famoso pintor no solo provoca el caos en la inauguración, sino que también desencadena una ola de conflictos que incluye más muertes y la misteriosa desaparición de valiosos cuadros. En este escenario, la figura de Ana Dema, una psiquiatra con un agudo sentido del análisis psicológico, se convierte en clave para desentrañar el misterio. Su conexión con la exmujer del artista asesinado la involucra en una trama donde el arte se convierte en un motivo tanto de inspiración como de venganza.

La novela, que se enmarca dentro del género de la novela negra, combina elementos de intriga y terror, ofreciendo al lector una experiencia que va más allá de un simple relato de crímenes. La habilidad del autor para tejer una narrativa compleja y envolvente se hace evidente a medida que los personajes se enfrentan a sus propios demonios y a la brutal realidad de un mundo donde el arte puede ser tanto un refugio como una trampa mortal.

La obra, publicada por SIRUELA en 2026, se presenta como una reflexión sobre el valor del arte en la vida y las sombras que pueden acechar a quienes lo crean y lo consumen. En un momento en que el arte contemporáneo es objeto de debate y análisis, "Guardaré tu última sangre" invita a cuestionar hasta qué punto el arte puede ser una razón para vivir o un oscuro negocio que puede llevar a la muerte.

La trama, cargada de giros inesperados y un profundo análisis psicológico, promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, mientras exploran las motivaciones detrás de cada personaje y cada crimen. En definitiva, esta novela no solo es un thriller apasionante, sino también una crítica mordaz a un mundo donde el arte y la vida se entrelazan de maneras sorprendentes.

Ficha del libro:

EditorialSIRUELA
GéneroNovela negra, intriga, terror
Año de edición2026
ISBN9791388032578
ISBN digital9791388289484
IdiomaEspañol

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