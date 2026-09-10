Alerta amarilla en Córdoba: a qué hora llega la tormenta y cuándo caerá la temperatura

Un nuevo cambio de tiempo afectará a gran parte de la provincia de Córdoba a partir de este jueves 10 de septiembre. Tras una mañana templada y húmeda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad que se extenderán hasta la mañana del viernes, afectando principalmente al centro, norte y la zona serrana provincial, con alcance parcial en el sur.

Según las previsiones del organismo y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la inestabilidad ganará fuerza hacia la tarde y la noche de este jueves. El reporte advierte sobre abundante caída de agua en períodos cortos, con acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, además de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento fuertes y la probabilidad de granizo aislado.

El fenómeno meteorológico marcará además el ingreso de una masa de aire frío que provocará un brusco descenso de la temperatura a partir del viernes. Este cambio se consolidará durante el fin de semana, con marcas máximas que apenas alcanzarán los 9°C el sábado y los 11°C el domingo.

Hacia el sábado y domingo continuará el ambiente frío y húmedo en toda la geografía provincial, abriendo la posibilidad de precipitaciones en forma de aguanieve o nieve en las altas cumbres y sectores serranos.

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