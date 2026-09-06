Rosario prepara una apertura con música, teatro y danza en el Monumento

FOTO: Los ensayos de la ceremonia de inauguración.

Rosario ya transita la cuenta regresiva para la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera.

El espectáculo tendrá entrada libre y gratuita y combinará música, teatro, danza y tecnología. Entre los artistas que participarán se encuentran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán, además de la cantante rosarina Mery San Dámaso y otros artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

Con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, la puesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos. Para la producción trabajan alrededor de 400 personas, entre bailarines, cantantes, músicos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, iluminadores, coreógrafos y especialistas de distintas áreas.

Una historia de Santa Fe a través del arte

La ceremonia buscará representar las distintas disciplinas deportivas y mostrar al deporte como un espacio de integración entre los países participantes.

“No vamos a mostrar a los deportistas haciendo deporte arriba del escenario. Vamos a contarle al público de una manera más teatral lo que ellos hacen”, explicó Ariel del Mastro, director del espectáculo.

Según detalló, el show comenzó a prepararse hace más de nueve meses. La puesta recorrerá diferentes etapas de la historia argentina desde una perspectiva santafesina, con referencias a los pueblos originarios, la inmigración, el desarrollo del campo y la industria y la diversidad cultural.

La propuesta musical incluirá chacarera, cumbia santafesina, rock y tango, entre otros géneros.

La historia comenzará con un “caminante del tiempo”, interpretado por Juan Carlos Baglietto, acompañado por una niña que representará el futuro y la esperanza. El relato avanzará por distintos momentos de la historia santafesina hasta llegar a una gran peña, planteada como una celebración del encuentro entre distintas culturas.

Artistas rosarinos y santafesinos

El talento local también tendrá un lugar dentro de la ceremonia. Mery San Dámaso será una de las artistas emergentes que participará de la apertura.

“Para mí es un honor y un orgullo poder representar a los artistas emergentes de Rosario”, señaló la cantante rosarina.

La danza estará representada por intérpretes santafesinos como Camila Esparza, Victoria Di Fabio, Thiago Gallo y Araceli Belén Bogado Ruiz. En total, serán alrededor de 50 bailarines los que participarán de diferentes momentos de la puesta.

“Va a haber de todo. Vamos a representar deportes y vamos a hacer un montón de cosas”, anticipó Esparza.

Gallo, por su parte, destacó la dimensión de la producción durante los ensayos. “Es una locura para nosotros. Es un proyecto muy grande”, sostuvo.

El equipo de asistencia coreográfica está integrado por Analía Verónica Guzmán, María Sol Figueroa, Mateo Tobías López y Damián Alejandro Gómez.

Tecnología sobre el Monumento

El Monumento Nacional a la Bandera tendrá un rol activo durante la ceremonia. La puesta contará con mapping, grandes pantallas, iluminación y cinematografía en vivo para acompañar el relato.

Estos recursos serán utilizados tanto para el público que asista al lugar como para quienes sigan el espectáculo a través de las transmisiones.

La ceremonia marcará oficialmente el inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.

La competencia tendrá como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas. Además, Buenos Aires y Mar del Plata serán subsedes invitadas.