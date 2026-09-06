La Provincia ya trabaja en tres frentes para recuperar la ruta A012

El Gobierno de Santa Fe avanza con la recuperación de la Ruta A012, una traza utilizada para el transporte de cargas y los accesos a los puertos del Gran Rosario. A poco más de 40 días de que la Nación cediera su administración a la Provincia por un período de 20 años, ya hay tres frentes de obra activos.

Durante una recorrida por los sectores intervenidos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la ruta presentaba falta de mantenimiento y explicó que la Provincia solicitó hacerse cargo de la traza para avanzar con las reparaciones por etapas.

“La A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a la Nación que la cediera a la Provincia para poder repararla por tramos. Hoy trabajamos en tres frentes y vamos a abrir otros dos en los próximos días”, sostuvo Enrico.

Actualmente, las tareas se desarrollan en los ramales de acceso a la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34, cerca de Ibarlucea, y en la intersección con la Ruta Nacional 9, en Roldán.

El ministro indicó que ya fueron intervenidos los ramales que conectan la autopista Buenos Aires-Rosario con la A012 y anticipó que próximamente comenzarán trabajos en los enlaces con la Ruta Nacional 33.

“Es una obra que deberemos afrontar entre todos los santafesinos, pero no podíamos esperar más. Sabemos lo importante que es esta ruta para la región y cuánto padecen los vecinos de Roldán y de toda la zona su deterioro”, afirmó.

Según detalló Enrico, la Provincia recibió la traza con baches, descalces y falta de mantenimiento. “La decisión fue pedirle a la Nación que la transfiriera por 20 años. No pedimos nada más: solo que nos dejaran trabajar”, expresó.

Los sectores previstos para reparar

Además de los tres frentes que ya están en ejecución, la Dirección Provincial de Vialidad proyecta intervenir al menos otros siete sectores entre lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

La planificación contempla trabajos en un tramo de 200 metros a la altura de la planta de General Motors y en los 4.650 metros comprendidos entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9.

También se prevé intervenir los 9.800 metros del tramo ubicado entre Roldán y Esteban Echeverría.

El plan incluye, además, trabajos en el sector norte de la A012, desde el cruce con la Ruta Nacional 34 hasta el Camino de la Cremería; en la zona de Ricardone; entre la Ruta Provincial 25 y la autopista Rosario-Santa Fe; en el cruce con esa autopista; y en el tramo que conecta ese acceso con la Ruta Nacional 11.

La inversión en rutas

El Gobierno de Santa Fe informó que entre 2024 y 2025 reparó unos 1.500 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas a través de 12 contratos, con una inversión superior a los 105.000 millones de pesos.

A esa cifra se suman otros 50.000 millones de pesos destinados a seis grupos adicionales de intervenciones y los 4.300 millones de pesos previstos para la recuperación de la A012.

De acuerdo con los datos oficiales, durante la gestión de Maximiliano Pullaro la Provincia destinó más de 154.000 millones de pesos al mantenimiento preventivo de la red vial.