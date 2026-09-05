Murió Ricardo "Oveja" Stec, histórico integrante de Los Palmeras

FOTO: Murió uno de los históricos miembros de Los Palmeras.

Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras que integró la reconocida banda de cumbia santafesina entre 1988 y 1992 y participó de una de sus etapas de mayor producción discográfica, murió este miércoles y la noticia fue confirmada este sábado por la propia agrupación.

"Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo 'Oveja' Stec", expresó la banda en sus cuentas oficiales, junto a imágenes y videos inéditos del músico durante sus presentaciones con el conjunto.

Stec se desempeñó como tumbadorista y durante sus cuatro años en Los Palmeras compartió escenario con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Además, participó en la grabación de los discos Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991).

Tras su salida de Los Palmeras, el artista continuó ligado a la música y formó parte de distintos proyectos vinculados a la cumbia santafesina. Su paso por la banda tuvo lugar durante una etapa de consolidación del conjunto, que en esa instancia, amplió su producción discográfica y fortaleció su presencia dentro de la escena tropical argentina.

Además, el músico volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros en 1992, cuando Los Palmeras celebraron sus 20 años de trayectoria. Su paso por la agrupación quedó registrado también en distintos videos de presentaciones de finales de los 80 y comienzos de los '90.