Desarticularon una red de narcotráfico en Villa Mercedes: más de $2 millones en drogas incautadas

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Cuatro allanamientos realizados en Villa Mercedes permitieron secuestrar cocaína y marihuana valuadas en más de dos millones de pesos.

En los operativos también se incautaron más de 700 mil pesos en celulares y una motocicleta.

La Fiscalía Federal ordenó la detención de dos hombres de 22 y 66 años.

Según la policía, los operativos permitieron desarticular cuatro puntos de venta de droga.

Informe de Alejandro Heredia.