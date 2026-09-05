Desarticularon una red de narcotráfico en Villa Mercedes: más de $2 millones en drogas incautadas
La Fiscalía Federal ordenó la detención de dos hombres de 22 y 66 años.
05/09/2026 | 11:33Redacción Cadena 3
FOTO: Golpe al narcotráfico en Villa Mercedes
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Audio. Desarticularon red de narcotráfico en Villa Mercedes: más de 2 millones en drogas incautadas
Panorama Federal
Cuatro allanamientos realizados en Villa Mercedes permitieron secuestrar cocaína y marihuana valuadas en más de dos millones de pesos.
En los operativos también se incautaron más de 700 mil pesos en celulares y una motocicleta.
La Fiscalía Federal ordenó la detención de dos hombres de 22 y 66 años.
Según la policía, los operativos permitieron desarticular cuatro puntos de venta de droga.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué se secuestró en los allanamientos? Se secuestró cocaína y marihuana valuadas en más de dos millones de pesos.
¿Dónde se realizaron los allanamientos? Los allanamientos se realizaron en Villa Mercedes.
¿Quién ordenó las detenciones? La Fiscalía Federal ordenó la detención de dos hombres.
¿Cuántos puntos de venta de droga se desarticularon? Se desarticularon cuatro puntos de venta de droga.
¿Cuánto dinero en celulares fue incautado? Se incautaron más de 700 mil pesos en celulares.