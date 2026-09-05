Tiene el primer taxi eléctrico de Rosario: "Puede ser parte de la salvación"

La próxima semana comenzará a circular por Rosario el primer taxi eléctrico de la ciudad. La unidad fue adquirida por José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), quien decidió apostar por una alternativa que, según sostiene, puede ayudar a reducir los costos y darle aire a un sector golpeado por el avance de las aplicaciones.

“Creo que es el inicio de una nueva etapa de la movilidad y es una parte de la salvación del taxi”, afirmó Iantosca en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario. Explicó que desde la cámara analizaron distintas alternativas para reducir los gastos de los titulares de licencias y que los resultados mostraron un importante ahorro en mantenimiento y combustible. Además, adelantó que ya hay entre 12 y 15 taxis con créditos preaprobados para avanzar en la misma dirección.

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El modelo elegido es un BYD Dolphin Mini, cuyo valor ronda actualmente los 37 millones de pesos. Iantosca comparó ese monto con el de un Fiat Cronos, que puede ubicarse entre 31 y 33 millones de pesos dependiendo de la modalidad de compra. Sin embargo, aseguró que la diferencia inicial puede compensarse rápidamente: “Te ahorrás entre 700 mil y un millón de pesos por mes de mantenimiento”.

Otro de los puntos que analizó el sector es la infraestructura necesaria para cargar las unidades. Iantosca explicó que la mayoría de los vehículos eléctricos se cargan en los domicilios y que él instalará el sistema en su propia casa. También destacó que Rosario ya cuenta con distintos puntos de carga y sostuvo que, con la cantidad actual de autos eléctricos, la infraestructura disponible resulta suficiente.

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En cuanto a la autonomía, el titular de Catiltar aseguró que el vehículo puede recorrer alrededor de 385 kilómetros con una carga, una distancia que considera suficiente incluso para realizar viajes hacia Funes o Roldán y regresar a Rosario. De todos modos, remarcó que quienes evalúen comprar un eléctrico deben analizar especialmente la posventa, la disponibilidad de repuestos y el respaldo de la marca, además del precio de la unidad.

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Iantosca también planteó que la incorporación de tecnología eléctrica no apunta solamente a una cuestión ambiental. Para los taxistas, sostuvo, representa una herramienta para intentar sostener la rentabilidad en un contexto de tarifas que considera insuficientes frente a los costos diarios. “Hoy tenemos tarifas tan bajas que justamente tenemos que acudir a todo esto para poder soportarlas”, señaló.

La apuesta, en definitiva, es que la renovación tecnológica permita fortalecer al servicio público frente a la competencia de las aplicaciones. “Podemos ahorrar costos, ser más competitivos y brindar un mejor servicio”, sostuvo Iantosca, quien agradeció el acompañamiento de su familia y de la Provincia de Santa Fe para acceder al crédito. “Siempre apostando al servicio público, legal y seguro”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo.