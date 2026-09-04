Por Adrián Simioni

Anoche me parece que se abrió la posibilidad de algo importante. Algo que tiene que ver con una política de Estado respecto de Malvinas, pero que también va más allá de las islas: la oportunidad de recuperar un sentido de nación.

Hay un punto que vale la pena reconocer. Algunas de las medidas concretas que anunció Javier Milei tienen antecedentes claramente kirchneristas. La ley que establece sanciones por la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina fue sancionada en 2011.

También está la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuyas obras comenzaron en 2022. Son iniciativas que estuvieron entre las pocas decisiones concretas con una visión estratégica sobre la presencia argentina en el sur. Al retomarlas, Milei comparte algo importante con gobiernos de los que lo separan enormes diferencias políticas. Allí hay un punto de partida para construir continuidad.

¿Qué le agrega el Presidente? Creo que está sintetizado en una frase de su discurso: "Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable".

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En otras palabras, un país serio y prestigioso. Porque una Argentina sumergida en el descalabro inflacionario, en la inestabilidad y en un default tras otro difícilmente pueda hacerse respetar. ¿De qué sirve pasarse el tiempo con una retórica encendida contra el Reino Unido si después hay que ir a pedir el voto de los países europeos en el Fondo Monetario Internacional para que nos tiren una soga? Es una contradicción que roza el ridículo.

Por eso, no es soberano el que quiere, sino el que puede. Al reclamo hay que agregarle una dosis de pragmatismo: construir las condiciones que permitan sostenerlo y avanzar. La voluntad, por sí sola, no alcanza.

Por supuesto, también hay conveniencia política en el momento elegido. La imagen de los jugadores de la Selección con una bandera de Malvinas volvió a mostrar la fuerza que tiene esta causa en la sociedad argentina. Y a eso se suma un cambio del escenario internacional, con una Europa que muchos ven en decadencia y diferencias entre Estados Unidos y sus socios europeos.

Ahora bien, si esos son los ingredientes para una política de Estado realista, pacífica y progresiva, ¿por qué no aprovecharlos? Que exista un interés político inmediato no impide que pueda abrirse una oportunidad de largo plazo.

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¿Va a llevar tiempo? Sí, mucho. Pero podría haber un objetivo detrás del cual se alinearan todos. No se trata de alimentar un patrioterismo vociferante y declamativo, sino de recuperar el sentido de nación. De una nación en serio, capaz de sostener un rumbo más allá de los gobiernos.

Tal vez recuperar ese sentido sea tan importante como recuperar las Malvinas. O, mejor dicho, sea el combustible fundamental para hacerlo. Porque sin un país que pueda sostener sus objetivos, la causa corre el riesgo de quedar reducida a una emoción periódica.

La alternativa es seguir otros treinta años a los bandazos retóricos: emocionarnos cada 2 de abril, llorar un poco más cuando llega un aniversario redondo y después olvidarnos hasta la próxima conmemoración. Repetir que las Malvinas son argentinas y creer que con eso alcanza.

Me parece que anoche nació la posibilidad de algo importante. No una solución inmediata ni una recuperación asegurada, sino la oportunidad de construir una política de Estado y, al mismo tiempo, un país capaz de llevarla adelante.

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